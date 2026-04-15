بالأسماء... الاحتلال يفرج عن 12 أسيراً من غزة بينهم سيدة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن 12 أسيراً من قطاع غزة، بينهم سيدة، وذلك بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة داخل سجونها.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصول المفرج عنهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع.

ووفقاً لتقديرات "نادي الأسير الفلسطيني"، يواصل الاحتلال احتجاز نحو 2662 أسيراً من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين".

وتواجه المؤسسات الحقوقية صعوبات بالغة في حصر أعداد المعتقلين الفعليين من القطاع، والذين يُقدر عددهم بالآلاف؛ نتيجة سياسة "الإخفاء القسري" الممنهجة التي يفرضها الاحتلال عليهم منذ بدء العدوان.

أسماء الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجون الإحتلال والبالغ عددهم 12 بينهم سيدة، وهم:

1- محمد علي زكي القصاص

2- محمد سالم محمد أبو شعر

3- إبراهيم شوقي مصباح النجار

4- مؤيد أحمد عباس أبو وردة

5- علي محمد حسن أبو وردة

6- يوسف جمال محمد زايد

7- بسمة سالم خالد بدوان

8- أيمن سالم أحمد أبو مطلق

9- سامي بسام محمد أبو طيبة

10- وليد محمد أحمد أبو وردة

11- عبد الله عوض مصلح أبو خليفة

12- محمد عوض خليل شقورة

المصدر / فلسطين أون لاين