سفينة إيرانية ثانية تعبر هرمز الأربعاء رغم “الحصار البحري” الأمريكي

عبرت سفينة إيرانية ثانية مضيق هرمز، الأربعاء، وذلك خلال ما تصفه الولايات المتحدة بـ”الحصار البحري” على إيران، بعد مرور ناقلة نفط في وقت سابق.

وبحسب وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية، فإن سفينة شحن سائبة إيرانية عبرت مضيق هرمز مع إبقاء نظام تحديد الموقع مفتوحا.

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن السفينة تتجه نحو ميناء الإمام الخميني الواقع في شمال الخليج العربي.

وأظهرت بيانات فورية لشركات تتبع الناقلات أن سفينتين مرتبطتين بإيران عبرتا مضيق هرمز أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت وكالة فارس أن ناقلة نفط إيرانية عبرت أيضا مضيق هرمز مع تشغيل نظام تحديد الموقع، ووصلت إلى المياه الإقليمية الإيرانية رغم الحصار البحري الأمريكي.

والأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوات البحرية لبلاده ستبدأ فرض حصار “على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته”، إلا أن القيادة المركزية “سنتكوم” أعلنت عزمها فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، الأحد، انتهاء مفاوضات أجريت في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية تعثرها.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

