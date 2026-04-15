الاحتلال يهدم 13 منشأة سكنية وزراعية في القدس المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، 13 منشأة سكنية وزراعية في مناطق متفرقة من القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس في بيان، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن بلدية الاحتلال هدمت منزل المواطن المقدسي المسن صالح دويك في حي البستان في بلدة سلوان، الذي تبلغ مساحته 110 أمتار مربعة ويؤوي عائلة مكونة من أربعة أفراد، والمبني منذ عام 1998، وفرضت عليه مخالفات بقيمة 500 شيقل شهريًا منذ عام 2024، مع إلزامه بمواصلة دفعها حتى عام 2030، حتى بعد هدم منزله.





ويعاني دويك مرض السرطان، وكان قد عمل حارسا في المسجد الأقصى لمدة عشرين عاما.

وفي بلدة الرام شمالا، هدمت قوات الاحتلال إسطبلا للخيول في ضاحية الأقباط.

كما نفذت آليات الاحتلال 11 عملية هدم في منطقة روابي العيسوية، طالت مساكن ومنشآت تعود لعدد من المواطنين، وهم: مازن محيسن (3 غرف)، ومحمد جمعة (غرفة)، ونعيم محيسن وعبد الناصر وعلي محيسن (3 غرف)، وعيد السعيدي (مضافة)، ومازن محيسن (غرفتين)، وفارس محيسن (غرفة)، ومحمد صالح مصطفى (غرفتين)، وأحمد راضي ناصر (سكنتين وبئر مياه)، وأبو منير خويص (غرفة).

وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة الاحتلال في هدم المنشآت بحجة البناء دون ترخيص، في ظل قيود مشددة تفرضها على الفلسطينيين في القدس، ما يجعل الحصول على تراخيص بناء أمرًا شبه مستحيل، ويدفع المواطنين إلى مواجهة خطر الهدم أو دفع غرامات باهظة.

