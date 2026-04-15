شرطة غزة تنفي إشاعات خطف الأطفال

نفت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، الأربعاء، صحة ما تردد من إشاعات حول حوادث خطف للأطفال في القطاع.

وقالت إدارة المباحث العامة، في بيان توضيحي صدر عنها، إنها تتابع ما يشاع في الآونة الأخيرة من قصص مختلقة لاختطاف أطفال في قطاع غزة.

وأكدت أن "ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، ولم تسجل أي واقعة اختطاف على الإطلاق".

وأضافت أنها تتابع البلاغات المعتادة التي ترد من الأهالي عند فقدان أطفالهم، مبينة أن جميع البلاغات تندرج في إطار لهو الأطفال بعيداً عن أماكن سكنهم، أو متعلقة بخلافات أسرية على حضانة الأطفال.

ودعت المباحث المواطنين للاطمئنان بهذا الشأن، وعدم تناقل الإشاعات والأخبار المغلوطة.