فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بينهم سيدة.. الاحتلال يفرج عن 12 أسيراً من غزة

أردوغان: لا يمكن لأي قوة أن تهدد تركيا ورئيسها

بايرن ميونخ وريال مدريد.. صراع كسر العظم في إياب ربع نهائي الأبطال

إصابة برصاص مستوطن غرب سلفيت

حرب إيران تخفض مبيعات نيسان وستيلانتس بالشرق الأوسط إلى النصف

سفينة إيرانية ثانية تعبر هرمز الأربعاء رغم “الحصار البحري” الأمريكي

روسيا تشن هجوماً واسعاً بأكثر من 300 مسيّرة على أوكرانيا

الاحتلال يهدم 13 منشأة سكنية وزراعية في القدس المحتلة

السعودية تدعم باكستان بـ 3 مليارات دولار إضافية

موجة حر غير مسبوقة تضرب الولايات المتحدة

شرطة غزة تنفي إشاعات خطف الأطفال

15 ابريل 2026 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
شرطة غزة تحذر من تناقل الأخبار المغلوطة

نفت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، الأربعاء، صحة ما تردد من إشاعات حول حوادث خطف للأطفال في القطاع.

وقالت إدارة المباحث العامة، في بيان توضيحي صدر عنها، إنها تتابع ما يشاع في الآونة الأخيرة من قصص مختلقة لاختطاف أطفال في قطاع غزة.

وأكدت أن "ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، ولم تسجل أي واقعة اختطاف على الإطلاق".

وأضافت أنها تتابع البلاغات المعتادة التي ترد من الأهالي عند فقدان أطفالهم، مبينة أن جميع البلاغات تندرج في إطار لهو الأطفال بعيداً عن أماكن سكنهم، أو متعلقة بخلافات أسرية على حضانة الأطفال.

ودعت المباحث المواطنين للاطمئنان بهذا الشأن، وعدم تناقل الإشاعات والأخبار المغلوطة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#شرطة غزة #شائعات #خطف الأطفال

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة