غوغل تعزز متصفح “كروم” بميزة ذكية جديدة لحفظ الأوامر وإعادة استخدامها

أعلنت شركة “غوغل” عن إضافة ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح “كروم” تحمل اسم “Skills”، تتيح للمستخدمين حفظ الأوامر النصية وإعادة استخدامها بسهولة عبر مختلف صفحات الويب.

وتأتي الميزة ضمن دمج نموذج الذكاء الاصطناعي “جيميناي” داخل المتصفح، في إطار المنافسة المتصاعدة بين شركات التكنولوجيا لتطوير متصفحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينها “OpenAI” و“Perplexity” و“The Browser Company”.

وتمكّن “Skills” المستخدم من إنشاء أوامر مخصصة وحفظها، ثم تشغيلها لاحقاً بضغطة واحدة دون الحاجة إلى إعادة كتابتها، ما يجعل التصفح وإنجاز المهام أكثر سرعة وسلاسة.

فعلى سبيل المثال، يمكن حفظ أمر لاقتراح بدائل نباتية أثناء تصفح وصفات الطعام، ليتم استخدامه تلقائياً في مواقع مختلفة. كما يمكن تشغيل الأوامر عبر رمز (/) أو زر (+) داخل “جيميناي” في “كروم”، ليعمل مباشرة على الصفحة المفتوحة أو عبر عدة تبويبات.

وأوضحت “غوغل” أن الميزة ستدعم أيضاً التعديل على الأوامر المحفوظة، مع توفير مكتبة جاهزة من “Skills” تشمل مهام في مجالات الإنتاجية والتسوق وإدارة الميزانية.

ومن المقرر أن تُطرح الميزة تدريجياً لمستخدمي “كروم” على أجهزة الكمبيوتر، بشرط تسجيل الدخول إلى حساب “غوغل”، على أن تكون متاحة في مرحلتها الأولى باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة.

