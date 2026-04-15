توجو تدعو لاعتماد خريطة جديدة تُظهر الحجم الحقيقي لإفريقيا في الأمم المتحدة

15 ابريل 2026 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
قلّل إسقاط ميركاتور طوال قرون من حجم إفريقيا، معززًا الانطباع بأنها أصغر وهامشية وأقل أهمية من غيرها

تعتزم دولة توجو _دولة إفريقية_ طرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد خريطة عالمية تُبرز الحجم الحقيقي لقارة إفريقيا، والدفع نحو التخلي عن "إسقاط مركاتور" _الإسقاط المرسومة به خريطة العالم الحالية_ المستخدم منذ القرن السادس عشر.

وقال وزير الخارجية روبرت دوسي إن الخريطة الحالية "غير دقيقة جغرافياً"، مشيراً إلى أن إسقاط مركاتور يضخم مناطق مثل جرينلاند وأمريكا الشمالية، بينما يقلّص من حجم إفريقيا رغم أنها أكبر بنحو 14 مرة من جرينلاند.

وتأتي الخطوة بدعم من الاتحاد الإفريقي ضمن حملة "صححوا الخريطة"، التي تدعو إلى اعتماد إسقاط "إيكوال إيرث" الحديث، بهدف تقديم تمثيل أكثر دقة لأحجام الدول والقارات.

ومن المتوقع طرح مشروع القرار للتصويت خلال دورة الجمعية العامة في سبتمبر المقبل، في خطوة يرى داعموها أنها تتجاوز الجانب الجغرافي لتطال تصحيح الصورة الذهنية عن القارة الإفريقية عالمياً.

المصدر / وكالات
