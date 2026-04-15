خطة أوروبية لمضيق هرمز دون مشاركة أمريكية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ دولاً أوروبية تعمل على إعداد خطة دون مشاركة أمريكية لتشكيل تحالف واسع النطاق يهدف إلى تسهيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بما يشمل إرسال سفن إزالة الألغام وسفن عسكرية أخرى.

وبحسب التقرير، فإنّ تنفيذ هذه الخطة لن يتمّ إلّا بعد انتهاء الحرب، وقد تستبعد الولايات المتحدة على وجه الخصوص.

ونقل التقرير عن دبلوماسيين أوروبيين مطلعين أنّ السفن الأوروبية المشاركة لن تكون تحت قيادة أميركية، في إطار توجّه أوروبي لمنح شركات الشحن الثقة للعودة إلى استخدام المضيق بعد توقّف القتال، وهي عملية قد تستغرق بعض الوقت وفقاً لمسؤولين.

ومن المرجّح أن تشمل الخطة ألمانيا، التي أبدت حتى الآن تردّداً علنياً حيال أيّ مشاركة عسكرية يطالب بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أنّ مسؤولاً ألمانياً رفيع المستوى أشار إلى إمكانية إعلان التزام برلين في وقت مبكر من يوم الخميس.

ويوم الجمعة المقبل، سيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعاً عبر الإنترنت يضم عشرات الدول لمناقشة أفضل السبل لضبط الأمن في مضيق هرمز بعد انتهاء الأعمال العدائية.

وأكد مسؤولون فرنسيون وبريطانيون أنّ الولايات المتحدة لن تشارك في الاجتماع، فيما تمّت دعوة كلّ من الصين والهند، من دون تأكيد مشاركتهما حتى الآن.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوكل إلى نائبه جي دي فانس ومبعوثيه جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف مهمة البحث عن مخرج دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران، مضيفة أنه ما زال يثق بقدرة مستشاريه الثلاثة على تنفيذ ذلك، بعد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة التي احتضتنها إسلام أباد السبت الماضي.

