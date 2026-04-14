هل عبرت سفن إيرانية مضيق هرمز رغم الحصار الأميركي؟ بيانات ملاحية تكشف

كشفت بيانات ملاحية دولية عن نجاح ناقلة نفط مُعاقَبة من الولايات المتحدة ومرتبطة بالصين في المرور عبر مضيق هرمز، وهو ما عُدَّ اختباراً للحصار البحري الذي فرضه الرئيس ترامب، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

وأفادت منصة "Kpler" لتتبع السفن، بأن الناقلة "إلبيس" التابعة لـ "أسطول الظل" الإيراني والتي تخضع لعقوبات أمريكية منذ العام الماضي، تمكنت من اجتياز المضيق وهي محملة بشحنة نفطية، في تحدٍ مباشر للإجراءات الأمريكية المشددة التي بدأت رسمياً الإثنين.

وفي المقابل، دخلت ناقلة أخرى "مورليكيشان" خاضعة للعقوبات الأميركية، مضيق هرمز، حيث تشير التقديرات إلى أنها ستتجه لتحميل زيت الوقود من العراق في 16 أبريل/نيسان.

وتُعرف هذه الناقلة سابقاً باسم "إم.كيه.إيه"، وسبق أن شاركت في نقل شحنات نفط من روسيا وإيران.

وعبرت الناقلة "نيو فيوتشر" (New Future) التي لا تملك روابط واضحة مع إيران المنحنى الرئيسي للمضيق متجهة نحو خليج عُمان، بينما بقيت الناقلة "أورورا" (Aurora) الخاضعة لعقوبات أمريكية، قرب جزيرة لارك، وتتحرك بسرعة متوسطة.

وسجلت الساعات الأخيرة عدة محاولات للعبور منذ إعلان الحصار، حيث تحركت ثلاث ناقلات عبر مسارات قريبة من الساحل الإيراني، فيما رصدت التقارير تراجع سفن أخرى عن العبور، حيث غيرت ناقلة مسجلة في بوتسوانا مسارها نحو الإمارات، فيما توقفت ناقلة ثالثة قبالة السواحل الإيرانية.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض حصار على الموانئ الإيرانية، فيما أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني أنّ أمن الموانئ في الخليج وبحر عمان "إما أن يكون للجميع أو لن يكون لأحد"، مؤكداً أنّه في حال تعرّض أمن الموانئ الإيرانية لأيّ تهديد، فلن يكون أيّ ميناء في المنطقة في مأمن.

