الأرض المحاصرة… كيف حوّل “الخط الأصفر” الزراعة إلى مهنة مستحيلة في غزة؟

غزة/ عبد الله التركماني

وقف المزارع حسام النجار (47 عامًا) على تلةٍ ترابية مرتفعة شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة، يحدّق بصمت نحو أرضه التي لم يعد قادرًا على الوصول إليها منذ أكثر من عام. لم تكن المسافة بينه وبينها تتجاوز مئات الأمتار، لكنها اليوم أصبحت، كما يقول: "أبعد من أي مكان في العالم".

قبل الحرب، كان النجار يبدأ يومه مع أول ضوء، متجهًا إلى أرضه التي ورثها عن والده. زرع فيها البندورة والخيار، وكانت مصدر الدخل الوحيد لأسرته المكوّنة من ثمانية أفراد. يقول لـ "فلسطين أون لاين" وهو يشير نحو الحقول البعيدة: "كنت أعرف الأرض كما أعرف أولادي".

لكن مع وقوع أرضه بمحاذاة ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي يرسم حدود سيطرة جيش الاحتلال على نحو 53% من مساحة قطاع غزة، باتت ضمن منطقة خطرة يُمنع الاقتراب منها. حاول النجار أكثر من مرة العودة لزراعتها، إلا أن أصوات الرصاص كانت كفيلة بإجباره على التراجع. ويضيف: "ذهبت مرة لأتفقدها، لكن إطلاق النار أجبرني على الفرار. شعرت أنني غريب عن أرضي".

اليوم، يعيش النجار في خيمة مع عائلته، دون أي مصدر دخل ثابت. يعتمد على المساعدات الغذائية، لكنه يؤكد أنها لا تعوّض فقدان العمل. يقول بإصرار: "أنا لا أريد طعامًا جاهزًا، أريد أن أزرع وأنتج بيدي".

ويتابع: "الأرض ليست مجرد رزق، بل كرامة. عندما تُمنع من الوصول إليها، تشعر وكأنك فقدت جزءًا من نفسك". بالنسبة له، لا تُقاس الخسارة بالمواسم الزراعية فقط، بل بما يسميه "انقطاع العلاقة مع الأرض"، وهي علاقة امتدت لعقود وانقطعت فجأة.

لم تعد أزمة الزراعة في قطاع غزة مرتبطة فقط بتدمير الأراضي أو نقص الموارد، بل باتت تتمحور أساسًا حول فقدان القدرة على الوصول إلى الأراضي الزراعية. فقد أصبحت مساحات واسعة من الأراضي الخصبة خارج متناول المزارعين، إما بسبب المخاطر الأمنية أو القيود المفروضة على الحركة.

هذا الواقع أوجد معادلة قاسية: أراضٍ موجودة لكنها غير مستغلة، ومزارعون قادرون على العمل لكنهم ممنوعون من ذلك. ونتيجة لذلك، تراجع الإنتاج الزراعي بشكل حاد، ما انعكس مباشرة على توفر الغذاء في الأسواق المحلية.

كما أدى هذا الوضع إلى تغيّر نمط الحياة الزراعية في غزة؛ إذ اضطر العديد من المزارعين إلى ترك مهنتهم والبحث عن أعمال بديلة، أو الاعتماد على المساعدات الإنسانية. ومع استمرار هذا التراجع، يواجه القطاع خطر التحول من مجتمع منتج إلى مجتمع يعتمد على الإغاثة.

"نزرع تحت الخوف"

على أطراف بلدة بيت حانون شمال القطاع، تحاول المزارعة أم رائد أبو سلطان (50 عامًا) التمسك بما تبقى من أرضها، رغم المخاطر اليومية. لم يتبقَّ لعائلتها سوى جزء صغير من الأرض، بعد أن أصبحت المساحات الأكبر ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

تقول لـ "فلسطين أون لاين" وهي تنحني لزراعة شتلات البقدونس: "نأتي إلى هنا كل يوم ونحن لا نعرف إن كنا سنعود سالمين". يعمل معها أبناؤها، فيما يقف أحدهم لمراقبة الطريق تحسبًا لأي خطر مفاجئ.

قبل الحرب، كانت العائلة تعتمد بشكل كامل على الزراعة، حيث كانت تنتج كميات كافية للبيع والاستهلاك. أما اليوم، فقد تغيّر كل شيء. وتضيف: "نزرع فقط لنأكل، وليس للبيع".

تعاني أبو سلطان صعوبة في توفير المياه والبذور، لكنها تؤكد أن الخوف هو التحدي الأكبر. تقول: "المشكلة ليست فقط في الإمكانيات، بل في الخطر المستمر".

وبالرغم من ذلك، ترفض التخلي عن أرضها، مؤكدة: "إذا تركناها، سنفقد كل شيء". بالنسبة لها، لم تعد الزراعة مجرد مهنة، بل وسيلة للبقاء.

انهيار خطير

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة في غزة، محمد أبو عودة، لـ "فلسطين أون لاين"، أن القطاع الزراعي يمر بمرحلة حرجة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية تتجاوز القدرة على التعافي في المدى القريب.

وأوضح أن مساحات واسعة من الأراضي لم تعد متاحة للاستخدام، سواء بسبب الأضرار المباشرة أو القيود المفروضة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير. وأضاف أن المزارعين يواجهون صعوبات متعددة، تشمل نقص المياه والبذور والمعدات، إلى جانب المخاطر الأمنية.

وأشار إلى أن هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي، إذ لم يعد الإنتاج المحلي قادرًا على تلبية احتياجات السكان. وحذّر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين من العودة إلى أراضيهم.

وختم بالقول: "إعادة إحياء الزراعة في غزة ليست مسألة اقتصادية فقط، بل قضية بقاء، ترتبط بحق الناس في الغذاء والعمل".

المصدر / فلسطين أون لاين