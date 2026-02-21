"المنظمات الأهلية": الاحتلال يوسِّع مساحة الخط الأصفر باتجاه المناطق السكنية

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، إن الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار توسيع مساحة الخط الأصفر باتجاه المناطق السكنية.

وأكد الشوا في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم السبت، أنَّ الاحتلال يواصل السيطرة على 60% من مساحة القطاع.

رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة، أمجد الشوا

وفيما يتعلق بدخول "الكرفات"، أوضح الشوا أن الاحتلال لم يسمح حتى الآن بدخول أي بيت متنقل إلى القطاع، الأمر الذي يفاقم معاناة النازحين داخل الخيام خاصة مع التقلبات الجوية والبيئة.

وفي هذا السياق، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في رصده للخروقات المتواصلة بما يتعلق بالبروتوكول الإنساني أكد أنَّ إجمالي عدد شاحنات المساعدات والتجارية والوقود بلغ 31,178 من أصل 72,000 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، بنسبة التزام (43%)، من بينهم 17,945 شاحنة مساعدات، و 12,402 شاحنة تجارية، و 861 شاحنة وقود، من أصل 6,000 شاحنة وقود يُفترض دخولها، بنسبة التزام (14%)، و 260 المتوسط اليومي لعدد الشاحنات.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن 600 شاحنة من المساعدات والتجارية والوقود يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة، فيما كان من المفترض دخول 50 شاحنة وقود (سولار، بنزين، غاز طهي) يوميًا.

وفقاً للبروتوكول الإنساني وإضافة لما سبق؛ أكد المكتب الحكومي أن الاحتلال لم يلتزم بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات المختلفة، ولم يلتزم بخطوط الانسحاب من قطاع غزة، كما لم يلتزم بإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين