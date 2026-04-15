لبنان: غارات متواصلة في الجنوب وحزب الله ينفّذ عمليات نوعية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان رغم كل الدعوات لوقف إطلاق النار، فيما واصل حزب الله عملياته بعدما التزم بوقف النار في مقابل عدم التزام الاحتلال، ومواصلة اعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب.

العدوان على لبنان

أفادت مصادر صحفية بأن مسيّرة الاحتلال استهدفت سيارة على طريق الدامور السعديات الساحلي في جبل لبنان، فيما نفذت مسيّرة أخرى غارة على بلدة حبوش جنوبي البلاد، فيما شن طيران الاحتلال غارتين استهدفتا أطراف بلدتي زبقين وياطر جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 35 شهيدًا وإصابة 159 آخرين خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع إجمالي حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 2124 شهيدًا و6921 جريحا منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

عمليات حزب الله

نفّذ حزب الله سلسلة عمليات نوعيّة استهدفت الاحتلال الإسرائيلي وتجمّعاته العسكرية، في إطار الردّ على الاعتداءات المتواصلة على لبنان.

وفي سياق التصدّي للانتهاكات الجوية، أسقط مجاهدو حزب الله طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء بلدة صديقين جنوب لبنان، بصاروخ أرض – جو.

وفي تطوّر متصل، تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية لطائرة مسيّرة من النوع نفسه في أجواء مدينة صور، وأخرى في أجواء ساحل الزهراني، بصواريخ أرض – جو.

كما تصدّت المقاومة الإسلامية لطائرة حربية للاحتلال في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض – جو.

واستهدفت المقاومة تجمّعات لجنود الاحتلال وآلياته في بلدتي البيّاضة وشمع بصليات صاروخية وقذائف مدفعية، محقّقة إصابات مؤكّدة.

كما استهدف مجاهدو حزب الله تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته جنوب مدينة الخيام بصليات صاروخية، وتجمّعاً آخر في بلدة القوزح بقذائف المدفعية، في إطار استكمال الضغط على انتشاره العسكري في المنطقة.

وفي عملية دقيقة، استهدف مجاهدو حزب الله تجمّعاً لجنود الاحتلال في محيط بلدة الناقورة الحدودية بقنابل ألقتها محلّقة، ما أدّى إلى إصابات مباشرة في صفوفهم.

ووسّع حزب الله نطاق عملياته الصاروخية والجوية، مستهدفًا عمق انتشار الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلّة، ضمن ردّ متواصل على الاعتداءات المستمرة.

وأمطرت المقاومة مستوطنات كريات شمونة، المطلة، مسكاف عام، كفرجلعادي، المالكية، تل حاي وديشون بصليات صاروخية متزامنة، في إطار استهدافٍ واسع ومنسّق، عند الساعة 18:00.

كما عاودت المقاومة الإسلامية، بعد 15 دقيقة، توجيه ضربات صاروخية متزامنة طالت كريات شمونة، المطلة، مسكاف عام، كفرجلعادي، المنارة، مرغليوت، كفربلوم، المالكية، تل حاي، ديشون، ليمان، ساعر ونهاريا، ما يعكس اتساع دائرة النيران ودقّة التنسيق الميداني.

وفي موجة ثالثة عند الساعة 18:30، استهدفت المقاومة المستوطنات نفسها، إضافة إلى مستوطنة يرؤون، بصليات صاروخية متزامنة، مؤكّدةً قدرتها على تكرار الضربات ضمن مدى زمني قصير.

وشنّت المقاومة هجوماً مركّباً على قاعدة شراغا، المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمال مدينة عكا، مستخدمةً صليات صاروخية وسرباً من المسيّرات الانقضاضية، في عملية نوعية طالت موقعاً حيوياً.

كما استهدفت المقاومة مستوطنتي أفيفيم ويرؤون بصليات صاروخية، إلى جانب قصف بنى تحتية عسكرية في مستوطنة معالوت ترشيحا، في سياق ضرب قدرات الاحتلال اللوجستية.

وتواصلت الضربات الصاروخية لتطال مستوطنة المطلة، وكذلك مستوطنة كريات شمونة، إضافة إلى استهداف مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية لكلٍ منها.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مرابض مدفعية الاحتلال شمال مستوطنة بيت هعميك بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، كما استهدفوا تجمّعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة شلومي بالطريقة نفسها، محقّقين إصابات مباشرة.

كذلك استهدفت المقاومة مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخية، وقصفت بنى تحتية عسكرية في مستوطنة كرميئيل، إضافة إلى استهداف مستوطنتي كريات شمونة والمنارة بصليات صاروخية متزامنة.

المصدر / فلسطين أون لاين