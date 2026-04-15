سان جرمان يجدد فوزه على ليفربول ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

جدد باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب فوزه على مضيفه ليفربول الإنكليزي 2 0 في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما كان اسقطه بالنتيجة ذاتها ذهابا، وبلغ الدور نصف النهائي.

وفرض عثمان ديمبيليه، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، نفسه نجما على ملعب "أنفيلد" بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 72 و90+1.

وسيلتقي سان جرمان الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الالماني، علما أن عملاق بافاريا عاد بفوز ثمين 2 1 من عقر دار النادي الملكي من مباراة الذهاب قبل المواجهة المنتظرة على ملعبه "أليانتس ارينا" الأربعاء.





وخاض سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي مواجهته القارية بأفضل حالة ممكنة بعد قرار ارجاء مباراته ضد مطارده المباشر لنس في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم تأجيلها إلى 13 أيار/مايو، علما أن النادي الباريسي حقق أخيرا خمسة انتصارات تواليا في "ليغ 1" ودوري أبطال أوروبا.

في المقابل، استعاد ليفربول، صاحب المركز الخامس في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعضا من ثقته بنفسه بفوزه على فولهام 2 0، بعدما كان ريدز قد خسروا مبارياتهم الثلاث السابقة في "بريميرليغ" والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وخاض المغربي أشرف حكيمي مدافع سان جرمان مباراته الرقم 55 في دوري الأبطال، لينضم إلى قائمة أكثر خمسة لاعبين مشاركة بقميص النادي الباريسي في المسابقة القارية، متجاوزا الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والاوروغوياني إدينسون كافاني (54 مباراة لكل منهما).

وقدّم المغربي خمس تمريرات حاسمة في المسابقة القارية هذا الموسم، ولا يتفوق عليه سوى الفرنسي ميكايل أوليسيه مع 6 تمريرات حاسمة لصالح بايرن ميونيخ الالماني.

وهتفت جماهير أنفيلد "لن تسير وحدك أبدا" لتشجيع فريقها، في حين دخل الفريقان أرض الملعب تحت أمطار خفيفة وسط أجواء حماسية رائعة.





وفي مجريات اللقاء، أهدر ديمبيليه فرصة محققة من مسافة ست ياردات بعدما استدار وسدد بقدمه اليسرى، لكن الكرة مرت بجانب المرمى (17).

ولم يكد يمضي نصف الساعة الاول حتى تلقى ليفربول ضربة معنوية باصابة مهاجمه الفرنسي أوغو إيكيتيكيه الذي غادر اللعب على نقالة بعد إصابته في كاحله، ليحل بدلا منه المهاجم المصري محمد صلاح، في ما قد تكون مباراته الأوروبية الأخيرة مع الريدز.

وكان الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول قرر إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء مفضلا عليه المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك الذي شارك أساسيا للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول بعد عودته من اصابة.

كما لم يُشرك سلوت المهاجم صلاح الذي سيغادر ليفربول بعد تسعة مواسم بقميصه في نهاية الموسم، على الإطلاق في المباراة التي خسرها ليفربول على ملعب "بارك دي برانس" الأسبوع الماضي.

وعاد اللاعب البالغ 33 عاما إلى التشكيلة الأساسية وسجل هدفا في فوز ليفربول على سندرلاند 2 0 في الدوري الممتاز السبت.

وفور دخوله أرسل صلاح عرضية خطيرة من الجهة اليمنى إلى كيركيز عند القائم البعيد، لكن تسديدته تصدى لها الحارس الروسي ماتفي سافونوف، قبل أن يتدخل القائد البرازيلي ماركينيوس في اللحظة الأخيرة أمام نظيره الهولندي فيرجيل فان دايك داخل منطقة الست ياردات بعد ارتداد الكرة (31).

وأصيب البرتغالي نونو منديش مدافع سان جرمان وخرج ليحل لوكاس فرنانديز بدلا منه (38).

ومرة جديدة كان صلاح في قلب الخطورة حيث تصدى له الإكوادوري وليان باتشو من خارج منطقة الجزاء في اللحظة الأخيرة من دون ارتكاب أي خطأ (45).





بعد الاستراحة، أخرج سلوت مواطنه الهولندي جيريمي فريبونغ وأيزاك وادخل جو غوميز ومواطنه الآخر كودي خاكبو الذي شكل خطرا على المرمى الفرنسي بتسديدة أرضية من مسافة 20 مترا انقض عليها سافونوف وحولها إلى ركنية (49).

وخرج ديزيريه دويه ودخل برادلي باركولا العائد من الاصابة (52).

وضغط ليفربول بحثا عن افتتاح التسجيل، فسدد لاعب وسطه الهولندي الهولندي راين خرافنبرخ كرة من 20 مترا مرت بجانب المرمى (55).

وانقذ سافونوف تسديدة قوية من نغوموها (71)، قبل أن يحدث سان جرمان الفارق بعد دقيقة بعد لعبة مشتركة بدأها باركولا من الجهة اليسرى عند حافة منطقة الجزاء مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي بدوره مرر الكرة إلى ديمبيليه سددها أرضية مقوسة بقدمه اليسرى من 20 مترا خدعت الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي.





