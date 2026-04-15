الرئيس الكولومبي يدعو أوروبا وأمريكا اللاتينية لتعليق اتفاقيات الدفاع مع "إسرائيل"

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، يوم الأربعاء، دول أوروبا وأميركا اللاتينية إلى الاقتداء بإيطاليا وتعليق اتفاقيات الدفاع مع "إسرائيل" في ظلّ التطورات الراهنة في "الشرق الأوسط".

ورحَّب بيترو في منشور عبر منصة" إكس"، بالخطوة الإيطالية، مقترحاً أن تعتمدها باقي الدول بهدف الحدّ من قوة العدوان في المنطقة.

وأشار إلى أنّ الحوار بين الحضارات يشكّل الطريق نحو السلام، محذراً في المقابل من أنّ استمرار الهجمات الصاروخية قد يقود إلى فناء البشرية.

اقرأ أيضًا: إيطاليا تعلّق تجديد اتفاقية التعاون العسكري مع "إسرائيل"

ويأتي تصريح بيترو بعدما أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الثلاثاء، أنّ حكومتها قرّرت عدم تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي مع "إسرائيل"، في ظلّ تصاعد العدوان على لبنان وما يرافقه من توتر متزايد في العلاقات بين الجانبين.

والأحد الماضي، علَّقت إسبانيا مجلس الشراكة مع "إسرائيل"، إذ أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألفاريز ذلك، باعتبار أنّ ما تقوم به "إسرائيل" لا يحترم حقوق الإنسان، وهو انتهاك للقانون الدولي".

