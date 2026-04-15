الزراعة والأمن الغذائي ومضيق هرمز

في ظل التصعيد الجيوسياسي المتسارع، يتركز اهتمام الرأي العام على الأبعاد السياسية والعسكرية، غير أن التداعيات غير المباشرة — لا سيما في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي — قد تكون أكثر عمقًا وخطورة على المدى المتوسط والقريب.

نحن اليوم في ذروة الطلب العالمي على الأسمدة الكيميائية، بالتزامن مع بداية الموسم الزراعي الصيفي في نصف الكرة الشمالي. وفي هذا التوقيت الحرج، يمثل أي تعطيل في مضيق هرمز تهديدًا مباشرًا للنظام الغذائي العالمي، خاصة في الدول الفقيرة والمعتمدة على الاستيراد.

هذا المقال يقدم قراءة تحليلية مختصرة للأزمة من خلال محورين رئيسيين:

1. حجم تدفقات الأسمدة عبر المضيق

2. التأثيرات المحتملة لاستمرار إغلاقه

أولًا: حجم تدفقات الأسمدة عبر مضيق هرمز

لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر لنقل النفط، بل يمثل شريانًا حيويًا لتجارة الأسمدة عالميًا.

تشير التقديرات إلى أن:

• نحو 25% – 30% من تجارة الأسمدة النيتروجينية عالميًا تمر عبر المضيق

• حوالي 30% – 35% من تجارة اليوريا العالمية تعتمد عليه

• ما يقارب ثلث تجارة الأسمدة عالميًا يرتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر

مصادر الإنتاج

تتركز هذه الكميات في دول الخليج، ومنها:

• قطر: نحو 6 ملايين طن سنويًا

• إيران: نحو 5 ملايين طن (حوالي 10% من التجارة العالمية)

• السعودية والإمارات وعمان: إنتاج كبير إضافي. إجمالًا، تمثل المنطقة ما بين 40% إلى 50% من تجارة الأسمدة الدولية.

ثانيًا: التأثيرات المحتملة لاستمرار إغلاق المضيق

1) ) صدمة فورية في الأسعار

• ارتفاع سريع في الأسعار (تجاوز 30% خلال أسابيع)

• قفزات حادة في أسعار اليوريا

الأسباب:

• نقص المعروض

• اضطراب الأسواق

• ارتفاع تكاليف النقل والطاقة



2) ) انخفاض الإنتاج الزراعي عالميًا

تعتمد الزراعة الحديثة بشكل أساسي على الأسمدة النيتروجينية، وبالتالي فإن أي نقص يؤدي إلى:

• انخفاض الغلة الزراعية

• تراجع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل:

o القمح

o الذرة

o الأرز

كما قد يؤدي إلى:

• تقليص المساحات المزروعة

• تأجيل العمليات الزراعية

3) ) تغير أنماط الزراعة

بدأت بالفعل مؤشرات على:

• التحول نحو محاصيل أقل استهلاكًا للأسمدة (مثل الصويا)

• تقليل معدلات التسميد

وهذا يؤدي إلى:

• انخفاض الإنتاج

• تراجع جودة المحاصيل

4) ) تهديد الأمن الغذائي العالمي

تعتمد عدة مناطق على واردات الأسمدة من الخليج، أبرزها:

• الهند

• الصين

• دول جنوب شرق آسيا

• البرازيل

هذه الدول، بحكم كثافتها السكانية واعتمادها الزراعي، تواجه خطرًا مباشرًا يتمثل في:

• تراجع الإنتاج

• ارتفاع الأسعار

• زيادة احتمالات نقص الغذاء

5) ) التأثيرات الاقتصادية

• ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي

• تضخم أسعار الغذاء عالميًا

• ضغط على الموازنات الحكومية

• احتمالات اضطرابات اجتماعية

6) ) التأثيرات غير المباشرة

لا يقتصر التأثير على الأسمدة فقط، بل يشمل أيضًا:

• الغاز الطبيعي (عنصر أساسي في إنتاج الأمونيا)

• الكبريت (مكون رئيسي للأسمدة الفوسفاتية)

وهذا يعني:

تعطّل الإنتاج العالمي للأسمدة، وليس فقط نقلها



ثالثًا: من سيتضرر؟ ومن سيستفيد؟

الدول الأكثر تضررًا

1) ) الهند

• أكبر مستورد لليوريا عالميًا

• تعتمد على إمدادات الخليج

النتائج:

• ارتفاع تكلفة الدعم

• انخفاض الإنتاج

• ضغط سياسي داخلي

2) ) البرازيل

• تستورد أكثر من 85% من احتياجاتها من الأسمدة

النتائج:

• تراجع الإنتاج

• تأثير مباشر على الأسواق العالمية

3) ) دول جنوب شرق آسيا

• اعتماد كبير على الاستيراد

• زراعة كثيفة للأسمدة (خاصة الأرز)

4) ) أفريقيا جنوب الصحراء

• ضعف القدرة المالية

• اعتماد كبير على الواردات

النتيجة:

زيادة خطر المجاعة

5) ) أوروبا

• تعتمد جزئيًا على الغاز والواردات

6) ) الصين

• أقل تضرر داخليًا

• لكنها تقلص صادراتها، ما يزيد الأزمة عالميًا

الدول المستفيدة

1) ) روسيا

• من كبار مصدري الأسمدة

المكاسب:

• أرباح مرتفعة

• نفوذ سياسي متزايد

2) ) كندا

• أكبر مصدر للبوتاس

3) ) الولايات المتحدة

• منتج كبير للأسمدة

• قطاع زراعي قوي

4) ) الصين (من زاوية أخرى)

• استخدام الصادرات كورقة ضغط

(5) دول شمال أفريقيا

• المغرب (فوسفات)

• مصر

رابعًا: انعكاسات الأزمة على أسعار الخبز

يمثل الخبز المؤشر الأكثر حساسية لأي اضطراب زراعي.

سلسلة التأثير:

الأسمدة ⟶ القمح ⟶ الطحين ⟶ الخبز

النتائج المتوقعة:

1) ) ارتفاع الأسعار

• زيادة تكلفة الإنتاج

• ارتفاع أسعار القمح ثم الخبز

2) ) انخفاض الإنتاج

• تقليل استخدام الأسمدة

• انخفاض المعروض



3) ) تضخم غذائي شامل

• يشمل:

o الحبوب

o الأعلاف

o اللحوم



خامسًا: التأثير على المنطقة العربية

الدول العربية، وخاصة المناطق الهشة مثل غزة، ستكون من الأكثر تأثرًا بسبب:

• الاعتماد على الاستيراد

• محدودية الموارد الزراعية

• هشاشة سلاسل الإمداد

السيناريوهات المتوقعة

المدى القصير (1–3 أشهر)

• ارتفاع أسعار الطحين

• بداية ارتفاع أسعار الخبز

المدى المتوسط (3–6 أشهر)

• زيادات أكبر

• ضغط على الحكومات

• نقص جزئي

السيناريو الأسوأ

• قفزات كبيرة في الأسعار

• اضطرابات اجتماعية

• أزمات غذائية شبيهة بـأزمتي 2008 و2022

الخلاصة

يمثل مضيق هرمز نقطة اختناق حاسمة في النظام الغذائي العالمي، وليس فقط في أسواق الطاقة.

واستمرار تعطله يعني:

• ارتفاعًا حادًا في الأسعار

• انخفاضًا في الإنتاج

• تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي العالمي

الخبز (باعتباره السلعة الأكثر حساسية) سيكون أول وأوضح ضحايا هذه الأزمة.

المصدر / فلسطين أون لاين