فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الداخليّة: استشهاد ضابط و3 آخرين بقصف مركبة للشرطة في غزة

حماس: استهداف الشرطة بغزة محاولةً لبث الفوضى وتمكين المليشيات

تهديدات (إسرائيل) باستئناف الحرب.. كابوسٌ ثقيل يلاحق الناجين من الإبادة

صالح لـ"فلسطين": خروقات الاحتلال تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالانهيار

أكثر من 9600 أسير في سجون الاحتلال بينهم 350 طفلاً و86 أسيرة

4 شهداء بينهم طفل في قصف مركبة تتبع للشرطة في غزة

خروقاتُ تحصد أرواحًا جديدة.. شهداء وإصابات في غارات الاحتلال على غزَّة

14 ابريل 2026 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
وزارة الداخليّة: استشهاد ضابط و3 آخرين بقصف مركبة للشرطة في غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، يوم الثلاثاء، استشهاد ضابط شرطة وثلاثة مواطنين أحدهم طفل، وإصابة 9 آخرين من الشرطة والمارة من بينهم حالات حرجة، جراء قصف طائرات الاحتلال لمركبة شرطية بغزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن القصف استهدف مركبة تابعة لمركز شرطة التفاح والدرج بمدينة غزة، وذلك أثناء قيامها بمهمة اعتيادية للشرطة ظهراليوم، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من عناصر من الشرطة إلى جانب مواطنين بينهم حالات خطيرة.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ186 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عبر عمليات قصف وإطلاق نار ونسف للمنازل والمنشآت المدنية.

ووفق معطيات طبية، أسفرت هذه الخروقات منذ بدء التهدئة عن استشهاد 754 مواطنًا وإصابة نحو 2100 آخرين.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 72,333 شهيدًا، إضافة إلى 172,202 مصاب بجروح متفاوتة.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 1.21.46 PM.jpeg

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #غزة #خروقات الاحتلال #مركبة للشرطة #الشرطة الفلسطينية بغزة

تعليق عبر الفيس بوك

