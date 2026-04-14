طلب قياسي على جهاز MacBook Neo من "أبل"

يبدو أن شركة أبل حققت نجاحًا غير متوقع مع حاسوبها الجديد MacBook Neo، الذي سرعان ما تحول إلى أحد أبرز منتجاتها، ما دفعها إلى رفع سقف طموحاتها الإنتاجية بشكل ملحوظ.

ووفق تقارير حديثة، شهد "MacBook Neo" إقبالًا قويًا في الأسواق، مدفوعًا بسعره التنافسي، وتصميمه المعدني الأنيق، وأدائه الجيد، إلى جانب توفره بألوان شبابية جذابة، ما جعله خيارًا مفضلًا لشريحة واسعة من المستخدمين، خصوصًا الطلاب.

هذا النجاح دفع "أبل" إلى زيادة مستهدف شحنات الجهاز سنويًا من 5 إلى 8 ملايين وحدة، إلى نحو 10 ملايين وحدة، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

ويمثل "MacBook Neo" تحولًا واضحًا في استراتيجية "أبل"، التي اعتادت تقديم أجهزة مثل ماك بوك إير وماك بوك برو بأسعار مرتفعة ومواصفات احترافية موجهة لفئة محددة من المستخدمين.

في المقابل، جاء "Neo" بسعر أقرب إلى أجهزة الحواسيب العاملة بنظام ويندوز من الفئة المتوسطة، مع الحفاظ على جودة التصنيع والأداء المقبول للاستخدامات اليومية.

ويعتمد الجهاز على معالج من سلسلة A، ما يتيح له التعامل بسلاسة مع المهام اليومية، بل وتشغيل بعض الألعاب بإعدادات منخفضة، إلى جانب تكامله مع أجهزة "أبل" الأخرى مثل آيفون 17، وهو ما عزز من جاذبيته لدى المستخدمين.

ولا يقتصر هذا التوجه على "أبل"، إذ شهدت شركات أخرى مثل "سامسونغ" نجاحًا مشابهًا عند تقديم منتجات مختلفة نسبيًا، مثل Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z TriFold، والتي حققت مبيعات قوية رغم اختلافها عن الخطوط التقليدية.

ويعكس هذا الاتجاه توجهًا متزايدًا في السوق نحو تقديم أجهزة تجمع بين السعر المناسب والتجربة المبتكرة، بدلًا من الاقتصار على الأجهزة مرتفعة التكلفة الموجهة للمحترفين فقط.

المصدر / وكالات