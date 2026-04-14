4 شهداء بينهم طفل في قصف مركبة تتبع للشرطة في غزة

أفادت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، باستشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفل، جراء قصف استهدف مركبة تابعة للشرطة في شارع النفق شمال مدينة غزة.

وقد أفاد مراسل "فلسطين أون لاين"، فإن القصف طال جيب شرطة عند مفترق الشارع الجديد مقابل صيدلية الأسرة في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات في المكان.

وأكد المراسل أن الطواقم الطبية والجهات المختصة لا زالت تعمل على نقل المصابين وانتشال الضحايا من الموقع.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ186 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عبر عمليات قصف وإطلاق نار ونسف للمنازل والمنشآت المدنية.

ووفق معطيات طبية، أسفرت هذه الخروقات منذ بدء التهدئة عن استشهاد 754 مواطنًا وإصابة نحو 2100 آخرين.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 72,333 شهيدًا، إضافة إلى 172,202 مصاب بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين