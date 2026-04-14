14 ابريل 2026 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية من قوات الاحتلال (أرشيفية)

 اقتحم مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين نفذوا الاقتحام عبر باحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية وصفت بالاستفزازية.

وأمس الاثنين، قالت محافظة القدس الفلسطينية إن الحاخام الإسرائيلي إيال تسينوف، المعروف بتطرفه واقتحاماته المتكررة للمسجد، تقدَّمَ المقتحمين اليوم وأدى صلوات على الدرجات المؤدية إلى قبة الصخرة، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لقدسية المكان واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم".

ووُصفت الخطوة بأنها "اعتداء على معلم تاريخي وتغيير لمعالم المنطقة، فضلا عن التضييق على المواطنين وتقييد حركتهم، خاصة أنها اقترنت بقيام المستوطنين بأداء طقوس تهويدية في محيط الموقع، في سياق محاولاتهم لفرض واقع جديد في البلدة القديمة بالقدس".

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #اقتحام الأقصى #تهويد القدس

