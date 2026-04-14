دواء جديد يقلب موازين علاج السكري.. حقنة واحدة أسبوعياً

أحدثت شركة الأدوية المطوّرة لدواء "أويكلي" (Awiqli) تحولًا لافتًا في علاج السكري من النوع الثاني، بعد حصول الدواء على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ليصبح أول إنسولين طويل المفعول يُحقن مرة واحدة أسبوعيًا بدل الحقن اليومية التقليدية.

ويمثل الدواء خطوة متقدمة من شأنها تبسيط حياة ملايين المرضى حول العالم، إذ يعتمد على آلية إطلاق تدريجي للإنسولين داخل الجسم، ما يحافظ على مستويات ثابتة للسكر طوال الأسبوع، ويقلل الحاجة إلى سبع حقن أسبوعيًا إلى حقنة واحدة فقط، الأمر الذي يعزز الالتزام العلاجي ويخفف العبء اليومي مع المرض.

فعالية مؤكدة عبر تجارب واسعة

وجاء ترخيص الدواء بعد دراسات سريرية موسّعة شملت آلاف المرضى، وأثبتت قدرته على خفض مستويات السكر التراكمي (A1C)، سواء عند استخدامه منفردًا أو إلى جانب أدوية فموية أو إنسولين مرتبط بالوجبات.

آثار جانبية وتحذيرات طبية

ورغم نتائجه القوية، حذرت الجهات الطبية من بعض الآثار الجانبية المحتملة، أبرزها انخفاض مستوى السكر في الدم، وتفاعلات في موضع الحقن، وزيادة الوزن، إضافة إلى احتمال حدوث حساسية شديدة أو تأثيرات قلبية لدى فئات محددة.

وشدد الأطباء على ضرورة الالتزام الدقيق بإرشادات الاستخدام والمتابعة المستمرة لمستوى السكر، خاصة أن الدواء طويل المفعول، ما يجعل تعديل الجرعات أو التعامل مع الطوارئ أكثر حساسية من العلاجات اليومية.

مرحلة جديدة في إدارة السكري

يفتح "أويكلي" الباب أمام مرحلة جديدة في علاج السكري تقوم على تقليل التعقيد وزيادة مرونة إدارة المرض، مع التأكيد على أن النجاح يعتمد على الوعي الطبي والالتزام بالعلاج لضمان أفضل النتائج الصحية.

