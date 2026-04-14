روسيا تحذّر "إسرائيل": هجماتكم على مفاعل بوشهر تُهدّد العاملين الروس

14 ابريل 2026 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
صورة جوية لمفاعل بوشهر (رويترز)

نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصادر خاصة، أن روسيا وجّهت رسالة شديدة اللهجة إلى "إسرائيل" على خلفية الهجمات التي استهدفت مفاعل بوشهر النووي في إيران خلال الأيام الماضية.

وبحسب ما نقلته القناة عن ذات المصادر، فقد أكدت موسكو أن الضربات الإسرائيلية تُعرّض حياة الخبراء والعاملين الروس داخل المفاعل للخطر المباشر، في تحذير يُعدّ من أندر الرسائل العلنية التي تصدر عن روسيا تجاه "تل أبيب" منذ بدء التصعيد الإقليمي.

ويأتي الموقف الروسي في ظلّ تصاعد الهجمات ضد المنشآت الحيوية في إيران، واستمرار التوتر بين الاحتلال الإسرائيلي وطهران، خصوصًا بعد الضربات التي طالت مواقع عسكرية وبنى تحتية إيرانية خلال الحرب المستمرة منذ فبراير.

كما أن التحذير المباشر يُشير إلى قلق حقيقي من المساس بمواطنيها العاملين في المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما قد يدفعها لاتخاذ مواقف أكثر صرامة إذا استمرت "تل أبيب" في عملياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
