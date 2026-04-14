لبنان: غارات متواصلة على الجنوب وحزب الله يستهدف تجمعاتٍ للاحتلال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان رغم كل الدعوات لوقف إطلاق النار، فيما واصل حزب الله عملياته بعدما التزم بوقف النار في مقابل عدم التزام الاحتلال، ومواصلة اعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب.

آخر التطورات في لبنان

شن طيران الاحتلال غارة على بلدة عربصاليم جنوبي لبنان، فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف مضيئة في أجواء مدينة صور وضواحيها.

وشن طيران الاحتلال غارتين على بلدتيْ مشغرة وسحمر في البقاع شرقي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الاثنين، استشهاد 34 شخصا و174 مصابا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى ألفين و89 شهيدا و6 آلاف و762 جريحا منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإنه "من بين الشهداء 166 طفلا و252 امرأة، ومن بين الجرحى 648 طفلا و1132 امرأة".

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله، صباح يوم الثلاثاء، استهداف غرفة إدارة نار قرب مربض كفرجلعادي بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

وقال مقاومو حزب الله في بلاغ منفصل، إنهم تمكنوا من استهداف مرابض مدفعيّة العدوّ المُستحدثة في بلدة البيّاضة بصلياتٍ صاروخيّة.

واستهدف مجاهدو حزب الله ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريّا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة، فيما تمكنوا من استهداف تجمّعًا لجنود الاحتلال في جنوب مدينة الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

