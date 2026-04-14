"العفو الدولية" تحذّر من تداعيات قانون فرنسي قد يجرّم التضامن مع فلسطين

حذّرت منظمة العفو الدولية، من تداعيات مشروع قانون فرنسي يهدف إلى معاقبة معاداة الصهيونية، مؤكدة أنه سيجعل دعم الفلسطينيين جريمة.

وانتقدت المنظمة ما يُعرف بـ"قانون يادن"، معتبرة أنه قد يؤدي إلى "تجريم دعم الفلسطينيين".

وأشار البيان إلى أن النائبة الفرنسية كارولين يادن تعتزم تقديم مشروع القانون في الجمعية الوطنية يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، محذرا من أن المشروع قد يفتح الباب أمام انحرافات خطيرة للغاية.

وينص مشروع القانون، الذي قدّمته يادان إلى الجمعية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على معاقبة إنكار وجود "دولة إسرائيل" أو تشبيهها بالنظام النازي.

وسيُناقش البرلمان مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "مكافحة الأشكال الجديدة لمعاداة السامية"، ابتداء من 16 أبريل.

ويعارض أنصار القضية الفلسطينية ونواب اليسار مشروع القانون، مؤكدين أنه قد يُستخدم لمعاقبة معاداة الصهيونية وانتقاد "إسرائيل" تحت ستار مكافحة معاداة السامية.

وقد تجاوز عدد التوقيعات على عريضة نُشرت على موقع البرلمان الإلكتروني ضد مشروع القانون 500 ألف توقيع، كما نُظمت مظاهرة مناهضة له في باريس أمس.

