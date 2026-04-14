الحروب البعيدة.. عندما تتحول الإمبراطوريات إلى عبء على نفسها

في التاريخ السياسي والعسكري، لم تكن الحروب التي تخوضها الدول والإمبراطوريات خارج حدودها مجرد استعراض للقوة، بل غالبًا ما تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرتها على الاستمرار. فمنذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث، أظهرت التجارب أن التمدد العسكري بعيدًا عن الوطن يحمل في طياته مخاطر تفوق المكاسب.

لقد خاضت إمبراطوريات كبرى حروبًا بعيدة عن أراضيها، مثلما فعلت الولايات المتحدة في فيتنام والعراق، أو الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. في كل هذه الحالات، كان العامل الجغرافي والثقافي عنصرًا حاسمًا في صعوبة تحقيق نصر حاسم. فالمسافات الطويلة تُرهق الإمدادات، والاختلافات الثقافية تُعقّد فهم طبيعة الصراع، بينما تتحول الحرب إلى استنزاف طويل الأمد.

إحدى أبرز النتائج المشتركة لهذه الحروب هي “الاستنزاف البطيء”. فالدولة التي تدخل الحرب بقوة عسكرية ضخمة، تجد نفسها مع مرور الوقت أمام مقاومة غير تقليدية، وتكاليف اقتصادية متزايدة، وضغط داخلي من الرأي العام. في هذه الحالة، لا تكون الهزيمة دائمًا عسكرية مباشرة، بل قد تكون سياسية أو اقتصادية.

في السياق المعاصر، يُطرح تساؤل حول احتمالات أي مواجهة بعيدة، مثل سيناريو صراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. هذا النوع من الصراعات – إن حدث – لن يكون تقليديًا، بل سيتخذ أشكالًا متعددة: حرب غير مباشرة، صواريخ بعيدة المدى، وحروب سيبرانية.

في حالة مثل هذه، تمتلك إيران ميزة الجغرافيا والدفاع داخل حدودها أو ضمن نطاق إقليمي قريب منها، بينما تواجه القوى البعيدة تحديات الإمداد، والتكلفة، واحتمال اتساع رقعة الصراع. كما أن أي حرب في هذه المنطقة قد تتحول بسرعة إلى صراع إقليمي أوسع، ما يزيد من تعقيد الحسابات.

التاريخ لا يقدم إجابات قطعية، لكنه يكرر أن الحروب البعيدة نادرًا ما تنتهي كما تبدأ. فالإمبراطوريات التي تدخلها بثقة، غالبًا ما تخرج منها مثقلة بالخسائر، أو مضطرة لإعادة حساباتها. وفي عالم اليوم، حيث تتشابك المصالح الدولية بشكل غير مسبوق، قد تكون تكلفة الحرب البعيدة أعلى من أي وقت مضى.

فالقوة العسكرية وحدها لا تكفي لحسم الحروب البعيدة، فالجغرافيا، والاقتصاد، والإرادة السياسية، كلها عوامل قد تحوّل “القوة” إلى عبء، وتجعل من النصر هدفًا بعيد المنال.

