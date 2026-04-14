طقس فلسطين: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة نسبياً وجافة، تؤدي إلى أجواء حارة نسبياً في المناطق الجبلية، وحارة في باقي المناطق، مع طقس جاف ومغبر أحياناً، وارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتتجاوز معدلها السنوي العام بنحو 3-4 درجات مئوية.

وأضافت أن الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً في المناطق الجبلية، ودافئاً نسبياً في بقية المناطق، مع رياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يوم غد الأربعاء، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، حيث يكون الجو حاراً ومغبراً، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

أما يوم الخميس، فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9-10 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو حاراً خلال ساعات النهار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بنحو 8 درجات مئوية، فيما يُتوقع خلال ساعات الليل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، مع تحول الرياح من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

