الهلال الأحمر: المنظومة الصحية في غزة تواجه خطر الانهيار الشامل

أكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بشار مراد، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تواجه خطر الانهيار الشامل نتيجة الاستهداف المباشر والحصار ومنع دخول المستلزمات الطبية الأساسية.

وقال مراد في تصريحات تابعتها" فلسطين أون لاين"، إن استمرار إغلاق المعابر يمنع إدخال قطع الغيار اللازمة للمولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف، إضافة إلى الزيوت والمعدات المخبرية، مشيرًا أن المستشفيات والعيادات تعتمد كليًا على المولدات منذ انقطاع التيار الكهربائي، والمولدات تعمل منذ أكثر من عامين دون توقف أو صيانة دورية.

وأضاف، أن نقص الوقود يهدد بتوقف الخدمات الصحية في أي لحظة ويجعل تقديم الرعاية الطبية للمرضى والمصابين شبه مستحيل.

وأوضح مراد، أن أكثر من 18 ألف مريض ومصاب بحاجة ماسة للسفر للعلاج خارج القطاع، بينما لا يُسمح إلا لنحو 50 شخصًا يوميًا بالمغادرة، مبينًا أن العديد من الحالات الحرجة فارقت الحياة نتيجة تأخر التنسيق للسفر والعلاج.

وأشار إلى، أن تدمير البنية التحتية وتراكم النفايات والأنقاض أدى إلى انتشار خطير للقوارض والحشرات التي تهاجم النازحين في خيامهم، موضحا تدمير شبكات الصرف الصحي ووجود جثامين تحت الركام خلق بيئة خصبة للآفات، ومنع إدخال مواد المكافحة يفاقم الكارثة الإنسانية.