إصابة 8 جنود إسرائيليين بشظايا مسيرة مفخخة جنوبي لبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، يوم الاثنين، إصابة 8 من جنوده، جراء انفجار طائرة مسيرة انتحارية مفخخة بمعارك جنوبي لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال، في تصريحاته، يوم الإثنين، أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين بجروح وصفت بالمتوسطة، فيما تعرض 6 جنود آخرين لإصابات طفيفة، مشيرًا إلى أن الحادث وقع أثناء قيام القوات بمهامها الميدانية في المنطقة.

وقبل أسابيع، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 11 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب 375 آخرون، وُصفت جراح 27 منهم بالخطيرة و56 بالمتوسطة منذ تجدّد المعارك في جنوب لبنان مطلع الشهر الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 66 جنديا وضابطا في جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وعلى الصعيد الإجمالي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه جرى إدخال 108 مصابين إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية، بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء العدوان على إيران قبل 37 يومًا، 6833 مصابا.

وأوضحت وزارة الاحتلال، أن نحو 138 مستوطنا إسرائيليا يتلقى العلاج حاليا، بينهم حالتان حرجتان، و14 حالة خطيرة، و26 متوسطة، و93 طفيفة، ومصابان بالهلع، وحالة واحدة تخضع للتقييم الطبي.