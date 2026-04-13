غلاف مجلة "إل إسبريسو" الإيطالية يستفز "إسرائيل".. فما قصته؟

أثار غلاف مجلة "إل إسبريسو" اليسارية الإيطالية جدلًا واسعًا وردود فعل غاضبة داخل كيان الاحتلال، بعد نشرها صورة توثق انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية.

ويُظهر الغلاف مستوطنًا إسرائيليًا مسلحًا يرتدي الكيباه (خصلات الشعر الجانبية التي تميز بعض اليهود)، يقوم بتصوير فتاة فلسطينية، في مشهد اعتبرته المجلة تجسيدًا لما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات متكررة.

كما كُتبت على غلاف المجلة العبارات، "تم احتلال الضفة الغربية بمشاركة جنود متعاونين مع المستوطنين. دُمّرت غزة. أُحرز تقدم في لبنان. تم انتهاك الحدود في سوريا. أُعلنت الحرب على إيران. جرت عمليات تطهير عرقي ومجازر. اليمين الصهيوني يرسم هكذا ملامح إسرائيل الكبرى".

وتندرج الصورة ضمن مشروع وثائقي للمصور الإيطالي بيترو ماستورزو، الذي يسعى إلى توثيق التحولات الميدانية والإنسانية في مناطق الصراع، عبر التركيز على التفاصيل اليومية لمعاناة السكان تحت وطأة الاحتلال.



وجاء نشرها ضمن المادة الرئيسية التي كتبها الصحفي دانييلي ماستروجياكومو، حيث تناول ما يُعرف بمشروع "إسرائيل الكبرى"، مستعرضًا جذوره الفكرية والتاريخية ذات الامتداد التوراتي، ومناقشًا ما يراه تعارضًا مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

الرد الإسرائيلي جاء سريعًا، حيث أدان السفير الإسرائيلي جوناثان بيلد لدى إيطاليا الصورة، معتبرًا أنها "تشوّه الواقع وتروّج لصورة سلبية" وتعزز ما وصفه بالقوالب النمطية.

وكتب بيلد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية مساء السبت: "ندين بشدة الاستخدام التلاعبي لغلاف مجلة "إل إسبيرسو" الأخير".

وادعى أن "الصورة (المنشورة) تشوه الواقع المعقد الذي يتعين على إسرائيل التعايش معه، وتعزز الصور النمطية والكراهية"، دعيا إلى "أن تكون الصحافة مسؤولة ومتوازنة وعادلة".

وتُعرف مجلة "إل إسبريسو" ذات التوجه اليساري بأنها المجلة الأكثر مبيعًا في إيطاليا، ومن أكثر المؤسسات الإعلامية احترامًا هناك.





