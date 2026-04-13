راشفورد لإلهام برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

سيكون المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد مصدر إلهام لفريقه برشلونة الساعي لتعويض خسارته على ملعبه "كامب نو" أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عندما يلتقيان إيابا الثلاثاء.

فشل المهاجم البالغ 28 عاما في استغلال الفرص التي حصل عليها أمام أتلتيكو في ليلة أوروبية محبطة للنادي الكاتالوني، وستتاح أمامه فرصة جديدة للتعويض في العاصمة الإسبانية ما فاته في كاتالونيا.

ورغم أن راشفورد لم ينجح في استثمار 6 فرص حصل عليها لهز شباك الـ "روخيبلانكوس" على ملعب "كامب نو"، كان أحد أبرز اللاعبين على الرغم من غياب اللمسة القاتلة الأخيرة.

ويملك المهاجم الانكليزي الذي انتقل إلى كاتالونيا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، دافعا قويا لإثبات نفسه في مباراة الإياب، خاصة أن مستقبله في النادي على المحك، بالإضافة إلى احتمال حصوله على مكان في تشكيلة منتخب إنكلترا بقيادة الألماني توماس توخل في كأس العالم.

لم يحسم برشلونة قراره بشأن ما إذا كان سيفعّل بند الـ 30 مليون يورو (35 مليون دولار) في عقد إعارة راشفورد لجعل انتقاله إلى "كامب نو" دائما.

ومع غياب البرازيلي رافينيا للإصابة، أصبح راشفورد الخيار الأمثل على الجناح الأيسر لبرشلونة.

نجح في أمسية دوري الأبطال الأسبوع الماضي على ملعب "كامب نو" في تجاوز الأرجنتيني ناويل مولينا ظهير أتلتيكو في مناسبات عديدة، لكنه لم يستغل الفرص.

وقال راشفورد لشبكة "سي بي أس" بعد نهاية اللقاء "هذا الفريق قادر دائما على خلق الفرص، فهو يمتلك جودة عالية في الاستحواذ على الكرة... اليوم لم نسجل الأهداف، لكن لا يمكننا التهرب من مسؤولية عدم استغلال هذه الفرص".

وأضاف "في يوم آخر، وفي ليلة أخرى، سنسجل الأهداف".

وضع الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة مهاجمه راشفورد على مقاعد البدلاء في الفوز الساحق في الديربي على إسبانيول 4 1 في الدوري السبت، وذلك على الأرجح لتوفير طاقته للمباراة التي ستُقام على ملعب "ميتروبوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد.

دخل راشفورد بديلا بعد مرور 65 دقيقة، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة بتسديدة مباشرة متقنة، وهو ما يأمل فليك أن يرفع من معنوياته، إذ قال "أنا سعيد بتسجيل ماركوس هدفا، كان ذلك مهما للغاية بالنسبة لنا".

وسبق لراشفورد أن سجل هدفا في مرمى أتلتيكو على ملعب ميتروبوليتانو في الرابع من نيسان/أبريل ضمن منافسات الدوري، في حين ستكون مباراة الإياب في دوري الابطال المواجهة الثالثة بين الفريقين خلال أقل من أسبوعين.

وفي جعبة المهاجم الإنكليزي ستة أهداف في 26 مباراة في "الليغا"، إلّا أنه يحتاج إلى تطوير قدرته على إنهاء الهجمات.

في دوري أبطال أوروبا، هزّ راشفورد الشباك 5 مرات في 10 مباريات، وإذا تكرر أداء مباراة الذهاب، فقد يُصبح مجددا مصدر الخطر الهجومي الرئيس لبرشلونة.

حصل على مساحة أكبر للتحرك في مباراة الذهاب، بعدما خضع اللاعب الشاب الموهوب لامين جمال لمراقبة لصيقة من لاعبَين أو ثلاثة.

عقلية "لا تُصدق"





ويؤمن راشفورد أن برشلونة قادر على العودة بقوة وقلب الطاولة على أتلتيكو وبلوغ نصف النهائي للموسم الثاني تواليا.

وتابع "كانت عزيمتنا وإصرارنا على العودة إلى المباراة لا يُصدقان، وسنحتاج إلى استغلال هذا الأداء في المباراة القادمة لتحقيق الفوز".

وتابع "نعرف جيدا قدراتنا عندما نلعب بأفضل مستوى لدينا، ونستطيع حسم المباراة لصالحنا. علينا أن نسعى لتحقيق ذلك في المباراة القادمة".

وكان برشلونة غادر ملعبه غاضبا لعدم احتساب ركلة جزاء لصحاله عندما لمس مارك بوبيل مدافع أتلتيكو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء أثناء ركلة مرمى.

رأى راشفورد "إنها ركلة جزاء، وقد حدث هذا من قبل، ودائما ما تُحتسب ركلة جزاء. من البديهي أنها ركلة جزاء".

أحد جوانب أداء راشفورد التي لم تُرضِ فليك تماما هذا الموسم هو جهده البدني من دون الكرة، فهو لا يُضاهي ضغط رافينيا المكثّف، والذي يُعدّ عنصرا أساسيا في أسلوب لعب المدرب.

قال فليك عشية مباراة الذهاب "الضغط جزء مهم للغاية من أسلوب لعبنا، ليس فقط عندما تكون الكرة بحوزته، حيث يعلم الجميع أنه لاعب رائع".

واستطرد قائلا "نحن بحاجة إليه... لمساعدة زميله على الجناح".

ردا على ما طلبه مدربه، قدّم راشفورد أحد أفضل عروضه في هذا الجانب، فدافع ببراعة ضد إسبانيول مُظهرا التزامه بتعليمات فليك.

ويُعدّ مبلغ 30 مليون يورو الذي سيدفعه برشلونة للتعاقد نهائيا مع راشفورد مجرد سيولة بالنسبة لبعض الأندية الأوروبية نظرا لأرقامه هذا الموسم.

سجّل راشفورد 12 هدفا ومرر 13 كرة حاسمة في 42 مباراة، معظمها كبديل، لكن بالنسبة للنادي الكاتالوني الذي يُعاني من ضائقة مالية، فإن أي صفقة من هذا القبيل ستُمثّل جزءا كبيرا من ميزانية الصيف المقبل.

