بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة

13 ابريل 2026 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
اقتحامات متصاعدة للمسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودية داخل باحاته، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على حركة المصلين، ومنعت بعض الحراس من الاقتراب من أماكن تواجد المستوطنين، مع استمرار الاقتحامات لعدة ساعات.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أصدرت قرارًا بإبعاد مسؤول قسم النظافة في المسجد الأقصى المبارك رائد زعير عن المسجد لمدة أسبوع عقب اعتقاله من داخل باحاته يوم أمس.

رائد زعير

وأمس الأحد، اقتحم ما يُسمّى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعة من المستوطنين، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتأتي هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى بعد فترة إغلاق تام استمرت نحو أربعين يومًا، جرى تبريرها بدوافع أمنية مرتبطة بتصاعد التوترات والحرب الإسرائيلية على إيران، قبل أن يعاد فتح المسجد لاحقًا أمام المصلين والزوار وفق ترتيبات أمنية مشددة ومحدودة.

المصدر / فلسطين أون لاين
