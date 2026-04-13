لبنان: شهداء في الجنوب وحزب الله يستهدف مستوطنات شمال الأراضي المحتلة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان وارتكاب مجازر دامية بحق المواطنين، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، فيما واصل حزب الله عملياته بعدما التزم بوقف النار في مقابل عدم التزام الاحتلال، ومواصلة اعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب.

العدوان على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 مواطنين جراء قصف الاحتلال على بلدة معروب قضاء صور صباح أمس.

كما أعلن الجيش اللبناني استشهاد المعاون الأول عباس حسن قاسم أمس جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ بتاريخ 8 نيسان 2026 في بلدة شمسطار – بعلبك.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على البازورية جنوب لبنان.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الموسع والمتواصل على البلاد منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى ألفين و55 شهيدا و6 آلاف و588 مصابا.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله، صباح يوم الاثنين، استهداف موقع المطلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

كما استهدف مقاومو حزب الله مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخيّة، وفي بلاغ آخر أكد المقاومون استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، التصدّي للاحتلال في الجنوب ومهاجمة مواقعه ومستوطناته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ توسّع العدوان في 2 آذار/مارس الماضي، وتؤكد المقاومة أن "هذا الردّ سيستمرّ إلى أن يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأميركي على بلدنا وشعبنا".

المصدر / فلسطين أون لاين