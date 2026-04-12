هل تتجسس"لينكد إن" و"إن درايف" على مستخدميها لصالح "إسرائيل"؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف تحقيق تقني أجرته مجموعة "فيرلينكد إي.في - Fairlinked e.V"" ممارسات مثيرة للجدل تتعلق بمنصة "لينكد إن - LinkedIn"، تمثلت في استخدام شيفرة خفية لفحص متصفحات المستخدمين وجمع بيانات حساسة دون علمهم ومشاركتها مع جهات إسرائيلية.

وتعمل هذه الآلية تلقائيًا عند تصفح المنصة، وتستهدف متصفحات مبنية على نواة “Chromium” مثل “كروم” و“إيدج” و“بريف” و“أوبرا”، حيث يتم رصد آلاف الإضافات وتحليلها وإرسال بياناتها إلى خوادم خارجية.

وبحسب التحقيق، ارتفع عدد الإضافات التي يتم فحصها من نحو 461 في عام 2024 إلى أكثر من 6,000 بحلول عام 2026، ما اعتبره التحقيق توسعًا كبيرًا في عمليات جمع البيانات، مع إمكانية ربطها بهويات المستخدمين المهنية والشخصية.

كما أشار التقرير إلى أن بعض البيانات قد تكشف مؤشرات حساسة، مثل أدوات البحث عن وظائف أو الاهتمامات التقنية أو الصحية أو السياسية، وهو ما اعتبره مخالفًا – بحسب ما ورد – للائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR).

ووفقاً للتحقيق، تتم مشاركة البيانات مع شركة "هيومن سيكيوريتي"، وهي شركة أمن سيبراني تأسست في نيويورك عام 2012، وتعمل في مجالي أمن الوسائط الرقمية وأمن المؤسسات، مع تركيز على مكافحة الاحتيال والأنشطة غير المصرح بها.

وفي عام 2022، اندمجت الشركة مع "بيريميتر إكس - PerimeterX"، التي أسسها ضباط سابقون في "الوحدة 8200"، وهي وحدة مختصة بالحرب السيبرانية ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتحقق الشركة إيرادات سنوية تقارب 100 مليون دولار.

وفي سياق متصل، تسلط شراكات تقنية حديثة الضوء على توسع استخدام أنظمة تحليل البيانات في قطاعات حيوية، من بينها اتفاق "إن درايف - inDrive" مع شركة "أوتو فليت - Autofleet" الإسرائيلية.

وتهدف الشراكة إلى تطوير أنظمة إدارة المركبات والسائقين وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر تحليل البيانات في الوقت الفعلي، فيما يرى مراقبون أن هذا النوع من التكامل قد يوسع قدرات تتبع وتحليل أنماط التنقل.

وتعكس هذه الشراكة "حضور الشركات الإسرائيلية المتزايد في قطاع التكنولوجيا المرتبط بالنقل والخدمات الرقمية، من خلال تقديم حلول متقدمة لإدارة وتشغيل الأساطيل على مستوى عالمي".

إلا أن المخاوف تمتد إلى قضايا الخصوصية والسيادة الرقمية، خاصة فيما يتعلق بآليات تخزين البيانات ونقلها عبر الحدود، إضافة إلى انعكاسات ذلك على ثقة المستخدمين.

