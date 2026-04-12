ترامب يحتفل بعيده الثمانين بنزال "UFC" داخل ساحة البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن تنظيم نزال ضمن بطولة القتال النهائي Ultimate Fighting Championship داخل ساحة البيت الأبيض، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده الثمانين الذي يوافق 14 يونيو.

وجاء الإعلان عبر منصة "تروث سوشيال"، التابعة لترامب المعروف باهتمامه برياضة الفنون القتالية المختلطة، حيث كانت الخطط الأولية تشير إلى إقامة النزال في 4 يوليو، بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد حضر أمس السبت نزالًا في ميامي برفقة عدد من أفراد عائلته ووزير الخارجية Marco Rubio، بالتزامن مع إعلان نائب الرئيس JD Vance من باكستان عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وتُعد بطولة UFC أكبر منظمة احترافية للفنون القتالية المختلطة، وهي رياضة تجمع بين الملاكمة والكيك بوكسينغ والمصارعة داخل قفص مغلق، وتتميز بطابعها التنافسي القتالي الكامل.

