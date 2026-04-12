حماس تتهم الاحتلال بتصعيد "سياسة التجويع" في غزة

حذرت حركة حماس من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، متهمة سلطات الاحتلال بتصعيد سياسة “هندسة التجويع” عبر التضييق على إدخال المساعدات، بما في ذلك الدقيق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز في ظل أوضاع معيشية صعبة.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن القيود المفروضة على المساعدات تمثل “انتهاكاً صارخاً” لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الاحتلال لم يلتزم سوى بإدخال نحو ثلث الكميات المتفق عليها.

كما رفضت الحركة تصريحات الممثل الدولي نيكولاي ملادينوف بشأن دخول المساعدات بالكميات المتفق عليها، معتبرة أنها “تخالف الواقع على الأرض”.

ودعت حماس الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق التهدئة إلى اتخاذ موقف واضح من هذه السياسة، والعمل على وقفها، محذرة من تداعياتها على الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين