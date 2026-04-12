5 شهداء في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بلدات وقرى جنوبي لبنان

يواصل جيش الاحتلال لليوم الخامس على التوالي تنفيذ ضربات جوية عنيفة على مناطق في جنوب لبنان، في وقت يتصاعد فيه التوتر الحدودي بين الجانبين، رغم إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، والتي نفت واشنطن وتل أبيب أن تشمل لبنان.

واستشهد 5 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، الأحد، وذلك جراء غارات إسرائيلية استهدفت قرى في صور ومرجعيون وبنت جبيل جنوب لبنان، على ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" أطلقت نيرانا كثيفة ومركزة من أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه بلدة الخيام في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة.

وفي ظل التصعيد، دعت بلدية الخيام الأهالي إلى توخي أقصى درجات الحذر، والبقاء داخل المنازل، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على سلامتهم.

في المقابل، أعلن حزب الله مواصلة عملياته العسكرية ضد مواقع ومستوطنات الاحتلال، حيث جدد الأحد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة باتجاه مستوطنات حدودية في الشمال، بينما نفذ السبت عشرات العمليات استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات للجيش والمستوطنين في منطقة الجليل الأعلى.

وشن سلاح جو الاحتلال سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، من بينها تفاحتا وتبنا والبابلية وجويا والكفور وزوطر ودبين وشمع، فيما أفادت مصادر لبنانية بأن مروحيات إسرائيلية من طراز "أباتشي" أطلقت نيرانا كثيفة باتجاه بلدة الخيام.

وأعلن جيش الاحتلال، الأحد، أنه استهدف ودمر منصة صواريخ كانت جاهزة للإطلاق في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تمكن من إحباط هجوم كان يستهدف قواته قبل تنفيذه خلال الليلة الماضية.

سياسيا، توعد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بمزيد من التصعيد، مؤكدا أن أي تسوية لن تتم إلا بشروط تشمل نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد، في حين جدد الحزب رفضه لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب على لبنان التي خلفت أكثر من ألفي شهيد وآلاف الجرحى وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، فجر الأربعاء الماضي، هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيداً لاتفاق نهائي لوقف الحرب التي تقول طهران إن واشنطن وتل أبيب بدأتاها في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وأكدت كل من طهران وإسلام آباد أن الهدنة تشمل لبنان، الذي وسعت إسرائيل عدوانها عليه في 2 مارس/ آذار، غير أن واشنطن وتل أبيب نفتا ذلك، وواصل جيش الاحتلال هجماته، التي وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء العدوان، إذ أسفرت في أول أيام الهدنة عن 357 شهيداً و1223 جريحاً على الأقل.

