إصابة جندي إسرائيلي في غزة وآخرين في لبنان

12 ابريل 2026 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
جيش الاحتلال لم ينشر تفاصيل حول ظروف إصابة أحد جنوده في غزة

أعلن جيش الاحتلال، السبت، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة في قطاع غزة، إلى جانب إصابة جنديين آخرين خلال اشتباكات في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن جندياً أُصيب بجروح خطيرة جراء ما وصفه بـ"حادث عملياتي" وقع وسط قطاع غزة، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال انتشاره في مناطق واسعة من القطاع، بالتزامن مع خروقات يومية تسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، كان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم نفسه إصابة جنديين من لواء المظليين خلال اشتباكات في جنوب لبنان، في ظل استمرار التصعيد العسكري على الحدود الشمالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجيش الإسرائيلي #نيران صديقة #حرب الإبادة #حادث عملياتي

