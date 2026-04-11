البرلمان العراقي ينتخب نزار آميدي رئيسًا للبلاد

انتخب مجلس النواب العراقي، السبت، السياسي الكردي نزار آميدي رئيسًا لجمهورية العراق، وذلك في أولى جلساته بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وجاء انتخاب آميدي عقب توافقات سياسية داخلية بين الكتل النيابية، وسط استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة واستكمال توزيع المناصب السيادية في البلاد.

ويُعد منصب رئيس الجمهورية في العراق منصبًا بروتوكوليًا إلى حد كبير، إلا أنه يعكس التوازنات السياسية بين المكونات الرئيسية، خاصة بين العرب والأكراد، ضمن نظام المحاصصة المعتمد منذ عام 2003

المصدر / رويترز