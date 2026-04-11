سلطات الاحتلال تطرد ممثلي إسبانيا من مركز التنسيق الأمني في "كريات غات"

طردت سلطات الاحتلال، ممثلي إسبانيا من مركز التنسيق بشأن قطاع غزة في كريات غات (CMCC)، بسبب مواقف الحكومة الإسبانية المناهضة لـ"إسرائيل" وتأييدها للحقوق الفلسطينية.

وأشار وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، الجمعة، إلى أن هذه الخطوة، التي نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، نابعة من "انحياز الحكومة الإسبانية الصارخ ضد إسرائيل"، وفق تعبيره.

وفي بيان صدر عن وزارة خارجية الاحتلال، جاء أن القرار اتُخذ "في ظل الهوس المعادي لإسرائيل لدى الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، والضرر الجسيم الذي يلحق بمصالح إسرائيل والولايات المتحدة أيضا، بما في ذلك خلال الحرب ضد إيران".

كما ذُكر أنه "تم إخطار إسبانيا بذلك"، وأن "الولايات المتحدة أُبلغت مسبقا بهذا القرار".

ونقل بيان خارجية الاحتلال عن ساعر قوله: "إن حكومة سانشيز تُظهر تحيزًا صارخًا ضد إسرائيل، ما أفقدها القدرة على أن تكون عاملا فاعلا في تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفي مركز التنسيق المدني والعسكري، الذي يعمل ضمن هذه الخطة".

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في بيان مصوّر: إن "إسرائيل لن تصمت أمام من يهاجمنا. لقد شوهت إسبانيا سمعة جنودنا، ولذلك أصدرت تعليماتي بإبعاد ممثليها عن مركز التنسيق، بعد أن اختارت مرارا وتكرارا الوقوف ضد إسرائيل".

وأضاف: "إن من يهاجمون إسرائيل بدلا من الأنظمة الإرهابية، لن يكونوا شركاءنا في مستقبل المنطقة، ولن أتسامح مع هذا النفاق وهذه العداوة، ولن أسمح لأي دولة بشن حرب دبلوماسية ضدنا من دون أن تدفع ثمنا فوريا لذلك".

والشهر الماضي، هاجم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، "إسرائيل" ورئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، في أعقاب العدوان على إيران ولبنان، قائلا إن "نتنياهو يريد إلحاق الدمار نفسه بلبنان كما فعل بغزة. فمنذ اندلاع الحرب، نزح أكثر من أربعة ملايين شخص في إيران ولبنان. ولم يُسفر مُفتعلو الحرب إلا عن تقريب إيران من امتلاك الأسلحة النووية".

كما أعلنت إسبانيا، الأسبوع الماضي، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في غارات على إيران، وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز: "لا نسمح باستخدام القواعد العسكرية، أو المجال الجوي، لأي عمليات تتعلق بالحرب في إيران".

