تحذير طبي: "الإيبوبروفين" قد يسبب تلفاً كاملاً للكلى

أصدرت منظمتان صحيتان في بريطانيا تحذيراً هاماً يتعلق بمسكن آلام شائع الاستخدام على نطاق واسع في العالم، حيث قالتا إنه قد يؤثر على وظائف الكلى وقد يؤدي إلى تلف الكلى بشكل كامل، ودعت المستخدمين إلى توخي الحذر بشأنه.

وبحسب ما نقلت جريدة "إندبندنت" البريطانية، فإن هذا المسكن الذي قد يضر بالكلى هو "الإيبوبروفين"، والذي يتم استخدامه على نطاق واسع ولا يحتاج غالباً إلى أية وصفات طبية حيث يقوم المستخدمون بشرائه من الصيدليات مباشرة وتناوله لتسكين الآلام.

وحذرت منظمة (Kidney Care UK) والرابطة الوطنية للصيادلة (NPA) الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى، بمن فيهم مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم، من ضرورة توخي الحذر الشديد.

ويمكن للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين والديكلوفيناك، أن ترفع ضغط الدم وتُلحق الضرر بالأوعية الدموية داخل الكلى.

وقال أوليفييه بيكارد، رئيس الرابطة الوطنية للصيادلة: "للأدوية القدرة على الضرر كما لها القدرة على الشفاء"، وأضاف: "على الرغم من أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين، أدوية فعالة وآمنة، إلا أنه ينبغي على المرضى إدراك تأثيرها، لا سيما إذا كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى، والنظر في استخدام أدوية بديلة عندما تقتضي الحاجة".

وتابع بيكارد: "إذا كان لدى المريض أي مخاوف بشأن استخدامه لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، فعليه استشارة الصيدلي الذي يمكنه تقديم النصيحة له". وأضاف أن "الصيادلة خبراء في الأدوية، وهم الأنسب لتقديم المشورة للأشخاص الذين قد يشعرون بالقلق حيال أي آثار جانبية محتملة طويلة الأمد لبعض الأدوية، ويمكنهم مساعدة المرضى على إدارة الألم بفعالية".

ويعاني حوالي 7.2 مليون شخص في بريطانيا وحدها من شكل من أشكال أمراض الكلى المزمنة، والتي عادةً لا تظهر لها أعراض في مراحلها المبكرة.

وتقدر مؤسسة رعاية الكلى في بريطانيا أن حوالي مليون شخص لم يتم تشخيصهم بعد.

وتشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض: مرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكلى، وأفراد المجتمعات السوداء وجنوب الآسيوية.

وأوضحت فيونا لاود، مديرة السياسات في مؤسسة رعاية الكلى في بريطانيا، أنه "يمكن أن يصيب مرض الكلى أي شخص في أي وقت، ويمكن أن يكون له تأثير مدمر على حياته وعلاقاته ووضعه المالي، فضلاً عن صحته البدنية والنفسية".

ومن بين 295 ألف شخص أكملوا استبيان صحة الكلى الذي أجرته المؤسسة الخيرية بين أكتوبر 2024 ومارس 2026، أفاد ما يقرب من ربعهم (24%) بأنهم يستخدمون بانتظام مسكنات الألم التي تُصرف بدون وصفة طبية.

وأضافت لاود: "قد تفقد ما يصل إلى 90% من وظائف كليتيك دون أن تشعر، لذا من المهم أن تكون على دراية بالعلامات التي يجب الانتباه إليها، وأن تعرف ما إذا كنت معرضاً لخطر متزايد، وماذا تفعل إذا كنت قلقاً".

