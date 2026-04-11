الصحة بغزة: 11 شهيدًا و 26 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في تقرير وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن 11 شهيدًا و 26 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ عدد الشهداء 749 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,082 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 759 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,328 شهيدًا، و 172,184 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

