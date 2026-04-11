الصحة بغزَّة: الادعاءات المتداولة حول "سفر المرضى" انسجامٌ مرفوض مع رواية الاحتلال

نفت وزارة الصحة في غزة الادعاءات التي صدرت بحق الوزارة ولجنة التحويلات الطبية ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنها افتراءات لا تستند إلى أي دليل أو تحقيق مهني، بل يمثل تضليلًا للرأي العام ومحاولة للنيل من الجهات التي تعمل بكل شفافية ومسؤولية لإنقاذ حياة المرضى والتخفيف من معاناتهم في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد.

وقالت الصحة في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم السبت، "في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال إغلاق المعابر أمام المرضى، تاركًا آلاف الحالات عالقة بين الألم والانتظار، وبعد جريمة استهداف الطاقم التابع لمنظمة الصحة العالمية، تخرج بعض الأصوات الإعلامية المشبوهة بمحاولات مكشوفة لتزييف الحقائق وتبييض صفحة الاحتلال والتنصل من مسؤوليته".

وشددت على أن تبرئة الاحتلال من مسؤوليته المباشرة عن منع سفر المرضى وتفاقم أوضاعهم الصحية والإنسانية، يُعد انسجامًا مرفوضًا مع روايته، ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام في لحظة يسعى فيها الاحتلال للإفلات من المساءلة الدولية.

وأوضحت أن إجمالي عدد المرضى الذين تم إخلاؤهم خلال الأشهر الستة الماضية لا يتجاوز (420) مريضًا، بمعدل أقل من (70) مريضًا شهريًا، في حين لا يزال أكثر من (21,500) مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع، في ظل غياب آلية تضمن سفر مرضى العناية المركزة والحالات الحرجة بشكل عاجل، حيث يتم إدراجهم على قوائم انتظار طويلة.

وتنظر وزارة الصحة بخطورة بالغة إلى هذه الحملات المضللة التي تستهدف تقويض ثقة المجتمع بمؤسساته الصحية، في وقت تواصل فيه الطواقم الطبية عملها ليل نهار وفي ظروف قاسية لتقديم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء هذه الادعاءات التي لا تخدم سوى رواية الاحتلال، مؤكدةً استعدادها الكامل لاستقبال أي شكاوى أو ملاحظات والتعامل معها بكل شفافية ومسؤولية.

وجددت الوزارة دعوتها للجهات المهنية والمؤسسات المختصة للاطلاع المباشر على آليات عمل لجنة التحويلات الطبية، والتي تضم (12) استشاريًا من مختلف التخصصات، وتعمل وفق أعلى معايير النزاهة والمساءلة، وبمشاركة واسعة من الكوادر الطبية المتخصصة.

المصدر / فلسطين أون لاين