القيادي بفتح إياد نصر يهاجم الناشط حمزة المصري ويتهمه بالعمالة ونشر الأكاذيب

شنّ إياد نصر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمسؤول عن ملف معابر قطاع غزة، هجوماً لاذعاً ومباشراً على الناشط حمزة المصري، المقيم في بلجيكا، متهماً إياه بالارتباط بجهات خارجية وتلقي تمويل مقابل نشر أخبار كاذبة تهدف لتضليل الرأي العام.

وأوضح نصر في منشور له عبر فيسبوك، له أن الادعاءات التي يروجها المصري حول امتلاكه معلومات حصرية ليست سوى "أوهام" تخدم مشغليه، مؤكداً أن الواقع الميداني وتكرار أخطاء المصري في تقديراته، خاصة بشأن معبر رفح، يكشفان زيف رواياته وسطحية معلوماته.

واتهم القيادي نصر الناشط المصري بـ "التكسب من خلف الأخبار الكاذبة" وخدمة أجندة ممولة من جهة وصفها بـ "الجنرال التافه" الذي يضخ الأموال لتحقيق مآرب سياسية.

وطالبه بتقديم دليل واحد يثبت صحة مزاعمه، واصفاً إياه بـ "بطل الكيبورد" الذي يتجاوز حدود الأدب في خطابه الإعلامي.

واختتم نصر بيانه بالتأكيد على أن محاولات "القفز بين المربعات" لن تمحو تاريخ الشخصيات التي تتاجر بآلام الشعب، مطالباً المصري بالكف عن المزايدات السياسية ومخاطبة الجمهور بصدق بدلاً من الانخراط في "العمالة المأجورة"، حسب تعبيره.

المصدر / فلسطين أون لاين