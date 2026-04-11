لبنان: شهداء في الجنوب وحزب الله يقصف مستوطنات الشمال وتجمعًا للاحتلال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر دامية في لبنان، امتدادًا لعدوانه المتواصل على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النَّار، فيما أعلن حزب الله استهداف مجاهديه مستوطنات للاحتلال ردًّا على خرقه للاتفاق.

وفي آخر التطورات، شن طيران الاحتلال غارة استهدفت محيط مستشفى تبنين الحكومي، فيما استهدفت غارة أخرى غارة محيط سرايا النبطية.

واستشهد ثلاثة لبنانيين، صباح يوم السبت، في غارة إسرائيلية على بلدة ميفدون بالنبطية جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة في لبنان يوم الأربعاء إلى 357 شهيداً.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله عن تنفيذ عدد من العمليات استهدفت مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، وبنى تحتية عسكرية داخل المستوطنات، إضافة إلى تجمع لجنود إسرائيليين في بلدة شمع الجنوبية الحدودية.

وقال حزب الله في بياناته المتعاقبة، إنها استهدفت بنى تحتيّة تتبع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيليّ في مستوطنة "أدميت" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

كما استهدفت بنى تحتية عسكرية إسرائيلية أخرى في مستوطنات "شآر يشوف" و"هغوشريم "و"نؤوت مردخاي"، وفي مدينة صفد المحتلة، بصلياتٍ صاروخيّة.

وجرى استهداف مستوطنات "دفنا" و"كريات شمونة" والمطلة و"مسكاف عام"، بصلياتٍ صاروخيّة.

أمّا على صعيد التصدي لمحاولات التقدم الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، فكشفت المقاومة أنها استهدف تجمّعاً لجنود "جيش" الاحتلال في أحد المنازل، في بلدة شمع بمحلّقة انقضاضيّة، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.

