انتهاكاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. 8 شهداء بنيران الاحتلال وسط قطاع غزة

لا يزال الاحتلال يمعن في خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي والاستهدافات المباشرة مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فيما دعت "حماس" الدول الضامنة للاتفاق بإدانة مواصلة الاحتلال التنكّر لمسار الاتفاق والانتهاكات الصارخة لبنوده، والتهرّب من التزاماته بموجبه، وضرورة العمل الجاد على إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذه كاملاً.

وفي رصد آخر التطورات، ارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون، فجر يوم السبت، بقصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشهداء هم: محمد علي عبد الهادي، علي سامي الشقرة، محمد إبراهيم المقوسي، موسى محمد صالح، الصحفي محمد فؤاد السيد، سليم جمال المغاري، جهاد محمد صالحة ومحمد علي المبحوح.

وارتقى طفل متأثرًا شهيدًا، متأثرًا بجراح أصيب بها قبل عدة شهور إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف تجاه مناطق شرقي مخيم البريج.

وواصل طيران الاحتلال المروحي إطلاق الناربشكل مكثف تجاه مناطق شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع عملية نسف شرقي المدينة.

وأصيب ثلاثة مواطنين جراء إلقاء طيران الاحتلال المسير قنبلة على خيمة نازحين في حي الرقب الغربي ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 738 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,036، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 759 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,317 شهيدًا و 172,158 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين