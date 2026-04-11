طقس فلسطين: أجواء غائمة وفرصةضعيفة لسقوط أمطار

11 ابريل 2026 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
معاناة متواصلة يعيشها النازحون داخل الخيام في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، وجافا، ومغبرا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية #خيام النازحين

