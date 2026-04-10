إصابة جنديين إسرائيليين بشظايا مسيّرة مفخخة جنوبي لبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إصابة عسكريين اثنين بشظايا طائرة مسيّرة مفخخة سقطت في جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان: "أُصيب جندي بجروح خطيرة، كما أُصيب مقاتل آخر بجروح طفيفة في وقت سابق من اليوم الجمعة، جراء شظايا طائرة مسيّرة مفخخة سقطت بالقرب من القوات في جنوب لبنان".

وقبل أيام، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 11 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب 375 آخرون، وُصفت جراح 27 منهم بالخطيرة و56 بالمتوسطة منذ تجدّد المعارك في جنوب لبنان مطلع الشهر الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأحد الماضي، إصابة 66 جنديا وضابطا في جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وعلى الصعيد الإجمالي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه جرى إدخال 108 مصابين إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية، بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء العدوان على إيران قبل 37 يومًا، 6833 مصابا.

وأوضحت وزارة الاحتلال، أن نحو 138 مستوطنا إسرائيليا يتلقى العلاج حاليا، بينهم حالتان حرجتان، و14 حالة خطيرة، و26 متوسطة، و93 طفيفة، ومصابان بالهلع، وحالة واحدة تخضع للتقييم الطبي.