صواريخ من لبنان تسقط في نهاريا وصفد.. إصابة مباشرة وأضرار

قصفت صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان، مساء اليوم الجمعة، مدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلة، ما أدى إلى إصابة مبنى بشكل مباشر.



وأفادت مصادرعبرية، بأن عدة صواريخ سقطت في نهاريا وشظايا صاروخية بمناطق أخرى مجاورة، فيما أظهرت مشاهد متداولة آثار دمار في مبنى بعد إصابته بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر بإطلاق ثلاث دفعات صاروخية باتجاه الجليل الأعلى، تزامنًا مع دوي صفارات الإنذار في بلدة كريات دوفيف بالجليل الغربي.

كما وثّق مقطع مصور لحظة سقوط أحد الصواريخ في مدينة صفد، وسط تضارب في المعلومات حول حجم الأضرار أو الإصابات حتى اللحظة.

فيديو يوثق لحظة سقوط شظايا صاروخية في مدينة صفد

وأعلن حزب الله، أن مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 17:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة، ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على مدينة صور، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ.

ومن جهتها، أفادت تقارير عبرية، رصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان منذ بداية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الأربعاء الماضي.

يأتي ذلك بينما تواصل "تل أبيب" انتهاك الاتفاق بزعم أنه لا يشمل لبنان، رغم تأكيد إيران وباكستان الوسيطة أن لبنان جزء منه، والتزام "حزب الله" به منذ البداية مقابل تصعيد إسرائيلي متواصل.

إلا أن "إسرائيل" ادّعت أن الاتفاق لا يشمل لبنان، وشنت منذ إعلان الهدنة هجمات جوية وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان أسفرت الأربعاء وحده عن 303 شهيد و1150 جريحا، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة مع تواصل انتشال الجثامين.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي الموسع والمستمر على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي عن 1888 شهيدًا و6 آلاف و92 جريحا، وفق المصدر ذاته.