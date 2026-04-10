آيزنكوت يدعو نتنياهو للاستقالة: يقودُنا من حربٍ إلى حرب

اتهم قائد الأركان السابق لجيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على إيران ودعاه إلى الاستقالة.

وقال آيزنكوت، الذي يتزعم حزب "مستقيم" أن نتنياهو "يقود الإسرائيليين من حرب إلى حرب، متحدثا عن انتصارات مظفرة"، لكن الإسرائيليين لا يرون ذلك، مشيرا في حديث للإذاعة العبرية إلى أن معيار الحكم على نتيجة الحرب، يتمثل في مدى تحقيق أهدافها، وهو ما لم يتحقق في أعقاب وقف إطلاق النار مع إيران.

وأشار إلى اهتزاز صورة "إسرائيل" في عيون الأمريكيين، وذلك على خلفية اعتقادهم أنه جرى استدراجهم إلى حرب ليست حربهم، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه "يرى خنوعا تاما من قبل إسرائيل للولايات المتحدة منذ بدايات الحرب وفقدان الاستقلالية".

وعن الحرب في لبنان قال: "أراقب ما يجري، وفي الشمال يشعرون أنهم أُهملوا وتُركوا لمصيرهم دون أمن ودون شعور بالأمن، وهذه التسميات التلمودية الشعبوية للحملات العسكرية مثل الظلمة الأبدية لا تقود لنتيجة حقيقية".

المصدر / فلسطين أون لاين