فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لجنة التكنوقراط في غزة.. تعطيل متعمد أم فشل دولي؟

"الطوفان.. بداية تصويب اعوجاج التاريخ": غانية ملحيس تقدم دراسة موسوعية بشأن "عملية الأقصى"

اغتيال وشاح يفجّر غضبًا إعلاميًا واسعًا واتهامات بالتحريض

"هيومن رايتس ووتش": أكثر من 300 شهيد لبناني في هجوم الاحتلال خلال يوم واحد

مستوطنون يهاجمون منزلًا جنوب نابلس

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

إفساد الهدنة.. نتنياهو يُسقط لبنان في بحر من الدم

هدنة فوق بركان.. قراءة استراتيجية في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران

"حماس": إقرار بناء 34 مستوطنة بالضفة تاكيدٌ لجرائم الاحتلال في تهويد الجغرافيا الفلسطينية

مجتبي خامنئي: إيران لن تترك "المعتدين".. ورسائل لدول الجوار

آيزنكوت يدعو نتنياهو للاستقالة: يقودُنا من حربٍ إلى حرب

10 ابريل 2026 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
قائد الأركان السابق لجيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو

اتهم قائد الأركان السابق لجيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على إيران ودعاه إلى الاستقالة.

وقال آيزنكوت، الذي يتزعم حزب "مستقيم" أن نتنياهو "يقود الإسرائيليين من حرب إلى حرب، متحدثا عن انتصارات مظفرة"، لكن الإسرائيليين لا يرون ذلك، مشيرا في حديث للإذاعة العبرية إلى أن معيار الحكم على نتيجة الحرب، يتمثل في مدى تحقيق أهدافها، وهو ما لم يتحقق في أعقاب وقف إطلاق النار مع إيران.

وأشار إلى اهتزاز صورة "إسرائيل" في عيون الأمريكيين، وذلك على خلفية اعتقادهم أنه جرى استدراجهم إلى حرب ليست حربهم، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه "يرى خنوعا تاما من قبل إسرائيل للولايات المتحدة منذ بدايات الحرب وفقدان الاستقلالية".

وعن الحرب في لبنان قال: "أراقب ما يجري، وفي الشمال يشعرون أنهم أُهملوا وتُركوا لمصيرهم دون أمن ودون شعور بالأمن، وهذه التسميات التلمودية الشعبوية للحملات العسكرية مثل الظلمة الأبدية لا تقود لنتيجة حقيقية".

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة