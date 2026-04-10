طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الجمعة، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع موج البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين