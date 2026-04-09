الأورومتوسطي: هجمات الاحتلال على لبنان تستوجب التحقيق بوصفها جرائم حرب وضد الإنسانية

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تحقيق دولي في هجمات الاحتلال واسعة النطاق والمستمرة على لبنان، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال الأورومتوسطي إنَّ المعطيات الميدانية بشأن حملة القصف المكثف أمس تشير إلى استشهاد وإصابة نحو 1300 لبنانيًا، فضلًا عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن حملة القصف الواسعة تكشف عن نمط هجمات اتسم بالعشوائية وعدم التناسب، وباستخدام وسائط نارية شديدة التدمير في مناطق ذات كثافة سكانية مدنية عالية.

اقرأ أيضًا: شهداء وإصابات في مجازر الاحتلال وحزب الله يستهدف مستوطنةً للاحتلال

وأوضح أنَّ الهجمات طالت منازل وتجمعات مدنية ومناسبات اجتماعية، بما يكشف استخدامًا مفرطًا للقوة، في انتهاك واضح لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة أثناء الهجوم.

وأضاف أن "التصعيد جاء بعد وقت قصير من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران"، مؤكدًا أن توقيت التصعيد في لبنان قد يشير إلى نيّة إسرائيلية لإجهاض أي مسار جدي للتهدئة، بما يدفع المنطقة نحو جولة أوسع من التصعيد والعنف.

اقرأ أيضًا: الأورومتوسطي: "إسرائيل" ترتكب جرائم مركبة بتهجير المدنيين جنوبي لبنان

وأشار المرصد الحقوقي إلى أنَّ طبيعة الأهداف المدنية ونوعية الذخائر المدمرة والأعداد الكبيرة من الضحايا تثير مسؤولية جنائية عن جرائم حرب.

وشدد على ضرورة تفعيل جميع آليات المساءلة الدولية والوطنية المتاحة لمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

المصدر / فلسطين أون لاين