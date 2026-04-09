تسريب وثائق لهرتسي هاليفي.. إعلام إسرائيلي: اختراق إيراني و"هذه مجرد البداية"

أفادت قناة كان الإسرائيلية بأن هاكرز إيرانيين تمكنوا من اختراق حسابات تعود لرئيس "الأركان الإسرائيلي" السابق هرتسي هاليفي، وتسريب عشرات الوثائق، من بينها صور شخصية.

وبحسب القناة، فإن الجهة التي تقف وراء الاختراق نشرت المواد المسربة مرفقة برسالة تشير إلى أن ما تم كشفه حتى الآن “مجرد البداية”، في إشارة إلى احتمال نشر المزيد من الوثائق خلال الفترة المقبلة.

ولم توضح القناة طبيعة الوثائق المسربة بشكل كامل، إلا أن التسريب أثار تفاعلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية، وسط مخاوف من تداعيات أمنية محتملة في حال احتوت المواد على معلومات حساسة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من توقيع اتفاق وقف اطلاق النار برعاية باكستانية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وشريكتها "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين