الصحة: 738 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار بغزَّة

لبنان: الصليب الأحمر يدق ناقوس الخطر ويطالب بتدخل دولي عاجل مع تفاقم الأزمة الإنسانية

المكتب الحكومي يدعو المجتمع الدولي لخطواتٍ عملية لوقف جرائم الاحتلال بغزَّة

"بن غفير" يُهاجم ممثلًا تركيًا بعد دعوته لإلغاء قانون "إعدام الأسرى"

قاليباف: انتهاك 3 بنود من اتفاق وقف النَّار يجعل المفاوضات "بلا معنى"

حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة والقدس

تصاعد عمليات النسف في غزة.. دمار واسع وأزمة إنسانية متفاقمة

خروقاتٌ متواصلة.. شهيدان برصاص الاحتلال في بيت لاهيا ومواصي رفح

شهيد برصاص الاحتلال قرب تياسير شرق طوباس

بعد 40 يومًا من إغلاقه.. الآلاف يؤدُّون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

تسريب وثائق لهرتسي هاليفي.. إعلام إسرائيلي: اختراق إيراني و"هذه مجرد البداية"

09 ابريل 2026 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
هرتسي هاليفي (أرشيف)

أفادت قناة كان الإسرائيلية بأن هاكرز إيرانيين تمكنوا من اختراق حسابات تعود لرئيس "الأركان الإسرائيلي" السابق هرتسي هاليفي، وتسريب عشرات الوثائق، من بينها صور شخصية.

وبحسب القناة، فإن الجهة التي تقف وراء الاختراق نشرت المواد المسربة مرفقة برسالة تشير إلى أن ما تم كشفه حتى الآن “مجرد البداية”، في إشارة إلى احتمال نشر المزيد من الوثائق خلال الفترة المقبلة.

ولم توضح القناة طبيعة الوثائق المسربة بشكل كامل، إلا أن التسريب أثار تفاعلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية، وسط مخاوف من تداعيات أمنية محتملة في حال احتوت المواد على معلومات حساسة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من توقيع اتفاق وقف اطلاق النار برعاية باكستانية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وشريكتها "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين 
